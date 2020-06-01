День защиты детей отмечают 1 июня. В этом году праздник выпадает на понедельник.
Этот день отмечают, чтобы привлечь внимание к защите детских прав и к значимости воспитания и поддержки.
Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем защиты детей, которые напомнят о важных вещах в нашей жизни.
*****
Поздравляем с Днем ребенка,
Пусть цветут они, растут!
И пусть знают все с пеленок,
Что их любят здесь и ждут!
*****
Желаю крепкого здоровья, счастья, добра, семейного уюта и тепла! Пусть жизнь наполнится яркими красками радости и приятными впечатлениями и открытиями! Пусть исполнятся все мечты!
*****
Пусть годы детства будут очень яркими, насыщенными красками и незабываемыми событиями, пусть в жизни обязательно засияет звезда, которая укажет путь к счастливому будущему.
*****
Желаю как можно больше искренних улыбок, только приятных неожиданностей судьбы, веселых и надежных друзей, которые будут сопровождать всю жизнь!
*****
В этот прекрасный летний день желаю счастья, всегда чистого и мирного неба над головой, солнечных веселых утренников, приятных и неповторимых впечатлений, здоровья и удачи на всех дорогах!
К слову, 300 тыс. детей со всей Украины получают книги от Новой почты. В частности, книги получат многодетные и неполные семьи.