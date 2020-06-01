День защиты детей отмечают 1 июня. В этом году праздник выпадает на понедельник.

Этот день отмечают, чтобы привлечь внимание к защите детских прав и к значимости воспитания и поддержки.

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем защиты детей, которые напомнят о важных вещах в нашей жизни.

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Поздравляем с Днем ребенка,

Пусть цветут они, растут!

И пусть знают все с пеленок,

Что их любят здесь и ждут!

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Желаю крепкого здоровья, счастья, добра, семейного уюта и тепла! Пусть жизнь наполнится яркими красками радости и приятными впечатлениями и открытиями! Пусть исполнятся все мечты!

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Пусть годы детства будут очень яркими, насыщенными красками и незабываемыми событиями, пусть в жизни обязательно засияет звезда, которая укажет путь к счастливому будущему.

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Желаю как можно больше искренних улыбок, только приятных неожиданностей судьбы, веселых и надежных друзей, которые будут сопровождать всю жизнь!

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В этот прекрасный летний день желаю счастья, всегда чистого и мирного неба над головой, солнечных веселых утренников, приятных и неповторимых впечатлений, здоровья и удачи на всех дорогах!

К слову, 300 тыс. детей со всей Украины получают книги от Новой почты. В частности, книги получат многодетные и неполные семьи.