Погода в июне 2020 будет жаркой и с грозами. Такой прогноз дали на первый месяц лета в Укргидрометцентре.

Средняя температура в течение июня будет держаться на уровне 18°-22°, что на градус выше традиционный многолетних значений. А вот в горах воздух будет прогреваться до 14°-15°.

В июне украинцы смогут позагорать: синоптики прогнозируют температурный максимум месяца около 39° тепла, в горных районах — 31°. Хотя будут и морозы: до 0-3° в северных, западных и восточных областях, до 5° мороза в Карпатах.

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По сравнению с маем в июне ожидается большее количество гроз, ливней и града, хотя месячное количество осадков сохранится в пределах средних многолетних значений.

— Месячное количество осадков июня 43-90 мм, — уточняют в Укргидрометцентре.

В Карпатах в первый летний месяц может выпасть 105-156 мм осадков.

Напомним, ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, чего ожидать от погоды в Украине в ближайшее время. По его словам, погодный фон в стране ожидают значительные изменения.