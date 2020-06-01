Учебная онлайн-платформа Coursera с 1 июня открыла бесплатный доступ к более 3,8 тыс. сертифицированных курсов по десяткам предметов и дисциплин.

Об этом говорится на сайте ресурса.

Кроме курсов, в открытом доступе появились 150 интерактивных экспертных проектов и более 400 специализаций. Бесплатное пользование продлится до 31 июля.

Читайте: Топ-5 бесплатных курсов от Coursera

Также Coursera пошла на встречу студентам мировых университетов и колледжей: продолжить обучение и получить сертификат студенты смогут дистанционно и бесплатно. Для этого вход на сайт они должны осуществить через домен своего учебного заведения.

Coursera предлагает почти 500 курсов на украинском и русском языках, а также более 3,7 тыс. программ на английском языке.

Образовательная платформа Coursera была создана профессорами Стэнфордского университета. Ее партнерами являются более 200 компаний и учебных заведений.

В начале марта популярный онлайн-ресурс открыл бесплатный доступ к некоторым курсам и специализациям в связи с пандемией коронавируса, которая заблокировала не только рабочий, но и учебный процесс в большинстве стран мира.

Как сообщили в Coursera, перечень бесплатных курсов обновляется ежемесячно.