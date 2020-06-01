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Google посвятил дудл Международному дню защиты детей

Google показал праздничный дудл, который посвятил Международному дню защиты детей.

Этот праздник отмечается ежегодно 1 июня с ноября 1950 года.

День защиты детей основали для того, чтобы привлечь внимание взрослых к проблемам, правам и образованию ребенка. Также обратить особое внимание на защиту от насилия и права на жизнь.

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В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, где говорится, что родители должны признавать и соблюдать права детей.

Международный день защиты детей — один из самых старых праздников. У него также есть флаг. Зеленый фон – плодородие, разноцветные фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли – символ общего дома.

После нажатия на дудл Google показывает результаты поиска по запросу Международный день защиты детей.

Разработчики дудла в ярких цветах изобразили счастливых детей, которые искренне радуются каждому мгновенью и детству.

дудл

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Днем защиты детей, которые напомнят о важных вещах в нашей жизни.

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