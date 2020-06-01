День защиты детей 2020: история праздника

День защиты Детей 2020 — праздник, который не оставляет равнодушным никого. В этот день детям устраивают различные развлечения, а взрослые учатся уважать их.

Факты ICTV выяснили, как развивалась история Дня защиты детей.

История Дня защиты детей в Украине началась в 1999 году. Тогда президент Украины Леонид Кучма решил праздновать день защиты детей ежегодно 1 июня.

Первая международная конференция по проблемам детей состоялась в Женеве 1 июня 1925 года. Тогда впервые заявили о правах детей — запрете детского труда и рабства и проституции несовершеннолетних.

Официальный символ праздника — зеленый флаг, символизирующий гармонию. В центре Земля и пять фигурок людей, которые показывают единство всех рас и народов.

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У 1950 году ООН объявила 1 июня днем ​​защиты прав, жизни и здоровья детей. По их данным каждый десятый ребенок регулярно становится жертвой агрессивного поведения взрослых.

В 1989 году страны ООН подписали Конвенцию о правах ребенка. Украина присоединилась к ней в 1991 году.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год. Часть них имеют точную дату, а другие являются переходными и ежегодно отмечаются в разные дни.