Магнитные бури в июне пройдут два раза. В этом месяце ожидаются одна сильная и одна средняя вспышка на солнце.

Самое сильное колебание магнитного поля прогнозируется 9 июня.

Магнитные бури влияют больше всего на метеозависимых людей и часто вызывают у них физический и эмоциональный дискомфорт.

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Магнитные бури в июне 2020:

8 июня

9 июня

Симптомы во время магнитных бурь:

головная боль;

понижение или повышение давления;

ощущение слабости;

боли в суставах;

нестабильное эмоциональное состояние;

проблемы со сном.

Что делать во время магнитных бурь:

больше времени находиться на улице;

спать минимум восемь часов в сутки;

поддерживать водный баланс — не менее 2 литров воды в сутки;

не употреблять алкоголь, острую и жирную еду;

отказаться от кофе и черного чая и отдать предпочтение травяному чаю;

стараться избегать стресса.

Магнитная буря является колебанием геомагнитного поля нашей планеты. Она может длиться пару часов или даже несколько дней. Их причиной возникновения являются эхо взрывов на Солнце, которые долетают до Земли.

Напомним, во время магнитных бурь необходимо тщательно следить за состоянием своего здоровья. Чтобы подготовиться к вероятным вспышкам, Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.