Как прошла стыковка Crew Dragon SpaceX с МКС и цель миссии

В воскресенье, 31 мая, капсула Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковалась к Международной космической станции и двое американских астронавтов зашли на ее борт.

Стыковка была полностью автоматизированным процессом: астронавтам не нужно было вмешиваться, хотя они практиковали полеты в ручном режиме.

49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли присоединились к российскому и американскому экипажу, которые уже находились на МКС.

— Мы просто счастливы быть здесь, и Крис собирается заставить нас работать. И, надеюсь, мы не испортим здесь слишком много вещей, — пошутил Дуглас Херли после захода на МКС.

Почему эта миссия важна

В прошлом году SpaceX провела первую демонстрацию своего нового космического корабля Crew Dragon, но на его борту не было людей. На этот раз капсула коммерческой компании впервые в истории вывела на орбиту астронавтов.

Миссия знаменует собой начало новой эры, в которой NASA будет закупать транспортные услуги у коммерческого сектора – у компаний вроде SpaceX.

Также это первое прибытие астронавтов с территории США спустя девять лет. Прибытие Херли и Бенкена означает, что они могут забрать американский флаг, установленный на МКС участниками последней миссии в 2011 году.

— Девять лет спустя, – написал глава SpaceX Илон Маск, подняв из архива пост 2011 года.

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Цель миссии Crew Dragon

Задача Херли и Бенкена состоит в том, чтобы протестировать все бортовые системы и дать свои отзывы инженерам.

SpaceX и NASA нуждаются в отчете экипажа, чтобы перейти к подписанию контракта на $2,6 млрд, по которому планируется осуществить в будущем шесть полетов астронавтов, причем первый из них может произойти в конце августа.

Капсула Crew Dragon

Dragon 2 (также известный как Crew Dragon и Dragon V2) – частично многоразовый пилотируемый корабль, который предназначен для доставки экипажа до семи человек на МКС и возвращения их на Землю.

Грузовой вариант корабля Dragon 2 будет использоваться для доставки грузов на МКС.

Dragon 2 выводится на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди.















Контракт на $2,6 млрд и возвращение флага: как прошла стыковка Crew Dragon с МКС и цель миссии / 4 фотографии

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SpaceX (@spacex) 30 Май 2020 в 3:47 PDT

Напомним, изначально запуск Crew Dragon планировали на 27 мая, однако за 16 минут до старта запуск решили перенести на 30 мая из-за неблагоприятных погодных условий.

Фото: SpaceX