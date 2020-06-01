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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 1 июня (КАРТА)

Лето в Украине начнется дождями — 1 июня везде осадки, местами с грозами.

Ветер будет преобладать северо-восточный – до 7-12 м/с.

Температура воздуха в южных и восточных областях — от +18 до +23.

В центральных регионах в пределах +14 +19.

Читайте: Потепление и без дождей: синоптики дали прогноз на начало лета

На западе страны преимущественно +14 +16, на Закарпатье — до +18.

Самую низкую температуру прогнозируют на севере — местами не выше +12.

В Киеве сегодня погоду тоже сложно назвать летней — весь день дождь и 12-14 градусов тепла.

погода на 1 червня 2020

Синоптики ранее дали прогноз погоды на июнь 2020 в Украине. В частности, они ожидают больше гроз, ливней и града, чем в мае.

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