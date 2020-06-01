В Украине в возрасте 81 года умер композитор и музыковед Мирослав Скорик.

О его смерти сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Соловьяненко.

Мирослав Скорик был автором симфонических, вокальных, музыкально-театральных произведений. Также он написал музыку к драматическим спектаклям и более 40 фильмам, в частности, Тени забытых предков, Гуси-Лебеди летят, Высокий перевал.

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При жизни Мирослав Скорик был награжден званием Герой Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также имел орден За заслуги II степени — за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, и

орден За заслуги III степени — за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.

В период с 2006 по 2010 год Мирослав Скорик был сопредседателем Национального союза композиторов Украины. В апреле 2011 года его назначили художественным руководителем Киевской оперы, где он работал до 2016 года.

Музыка Мирослава Скорика до сих пор звучит в Украине, постсоветских странах, а также в Германии, Франции, Австрии, Голландии, Болгарии, Чехии, Словакии, Польши, Великобритании, США, Канаде, Австралии.

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