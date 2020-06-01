Ежегодно в первый день лета 1 июня в мире отмечают Международный день защиты детей.

Хотя официальной датой создания этого дня считают 1949 год, первые шаги к его основанию начали делать еще в 1925 году.

Именно тогда в Женеве состоялась первая международная конференция, на которой обсуждались проблемы детей. В том же 1925 году генконсул Китая в Сан-Франциско устроил для китайских детей-сирот праздник Дуань-у Цзе, который символизирует начало лета.

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Хотя празднования в этот день не обходятся без веселье и развлечений, не стоит забывать и о главной цели праздника, которая заключается в том, чтобы привлечь внимание к защите прав ребенка.

Факты ICTV также подготовили открытки с Международным днем ​​защиты детей, чтобы вы могли поздравить своих малышей.

К слову, июнь 2020 года порадует украинцев длительными выходными. Ведь на первый месяц лета приходится сразу два больших праздника — один религиозный, а другой — государственный.

Сколько будут отдыхать украинцы в июне 2020, ранее писали Факты ICTV.