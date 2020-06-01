Троица 2020 приходится на 7 июня, ее празднуют три дня. Традиционно Троица — это 50-й день после Светлого Воскресения Иисуса Христа, которое в этом году украинцы отмечали 19 апреля.

7 июня — государственный праздник. Согласно постановлению украинского правительства, если такой праздник выпадает в воскресенье, следующий день будет также выходным.

В первую неделю июня украинцы будут отдыхать три дня:

6 июня (суббота);

7 июня (воскресенье, Троица);

8 июня (понедельник).

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Кроме того, три дня подряд украинцы будут отдыхать и в конце июня — 27, 28 и 29 числа. Дополнительный выходной подарит украинцам еще один государственный праздник — День Конституции Украины.

Календарь неофициальных праздников 2020 смотрите на Фактах ICTV.