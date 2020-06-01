День защиты детей — самый светлый и яркий праздник года в календаре не только Украины. Мы предлагаем узнать о нем больше в интересных фактах.

В 2020 году праздник отмечают в 70-й раз. Основали его в ноябре 1949 года на сессии Международной демократической федерации женщин. А впервые День защиты детей отметили в 1950-м. Сейчас 1 июня отмечают в более чем 60 странах мира.

Первую Декларацию о правах ребенка ООН приняла в 1959 году, а через 30 лет представила Конвенцию о правах ребенка.

Украина присоединилась к Конвенции о правах ребенка в 1991 году.

Однако официально в Украине День защиты детей стал праздником только в 1998-м, после подписания президентом соответствующего указа.

Есть у праздника даже свой флаг. Это модель Земли на зеленом полотнище, а вокруг нее – человечки красного, желтого, синего, белого и черного цветов, как символ разнообразия, терпимости и единства всех людей.

К сожалению, с начала 2020 года в Украине из-за ссор с родителями пропали более тысячи детей. И это один из фактов в пользу того, что они нуждаются в реальной защите. По данным офиса омбудсмена, чаще всего исчезают дети-подростки, среди причин — сложные отношения с родителями. Конечно, есть и случаи, когда исчезновение ребенка происходит против его воли.

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Ежегодно жертвами насилия становятся более 6 тыс. украинских детей, большинство из их – от рук своих родителей. По данным Офиса генпрокурора, в 2019 году в структуре этих преступлений 154 приходилось на насилие в семье, 67 – на сексуальное насилие, что на треть больше, чем за предыдущий год, и 65 – это убийства.

92% украинских детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к сети. И это тоже большие риски. Поскольку каждые пять минут организация Internet Watch Foundation находит в интернете фото или видео с сексуальным насилием над ребенком, четыре из пяти таких материалов публикуются в Европе. На 40% такого контента дети до 10 лет.

Опрос Европейского бюро ВОЗ Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи (HBSC) в 2017-2018 годах в Европе и Канаде, проведенный в 45 странах, выявил снижение общего психического благополучия детей по мере взросления. По его данным, каждый четвертый подросток жалуется на нервозность, раздражительность или проблемы со сном минимум раз в неделю. В Украине этот показатель еще выше. При этом каждая третья украинская 15-летняя девочка страдает от головной боли чаще одного раза в неделю.

Этот же опрос выявил снижение употребления алкоголя и курения среди подростков, но количество текущих потребителей спиртных напитков и табачных изделий остается высоким среди 15-летних. В частности, каждый пятый европейский подросток (20%) в течение жизни был пьян не менее двух раз, а каждый седьмой (15%) был в состоянии алкогольного опьянения в последние 30 дней.

Больше узнайте об истории Дня защиты детей из материала Фактов ICTV.