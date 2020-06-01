Май 2020 года оказался самым холодным в XXI веке.

По наблюдениям Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в мае 2020 в Киеве составляла 12°, что почти на 3 градуса ниже климатической нормы.

— Холоднее было 13 мая в Киеве. Тогда минимальная температура утром опустилась до 2°. Теплее было 11 мая, когда максимальная температура днем ​​поднялась до 27°, — сообщили в обсерватории.

В мае 2020 года выпало 122 мм осадков, что составляет 230% климатической нормы.

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Ранее стало известно, что погода в июне в Украине не будет значительно отличаться от майской синоптической ситуации.

Средняя суточная температура будет держаться на уровне 18°-22°, в горах воздух будет прогреваться до 14°-15°.

Однако наблюдаться и довольно высокая температура до 39°, в горных районах — 31°. Хотя будут и морозы: до 0-3° в северных, западных и восточных областях, до 5° мороза в Карпатах.