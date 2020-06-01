Запуск космического корабля Илона Маска от SpaceX дважды переносили из-за погодных условий, но, наконец, он состоялся. Корабль должен был вывести в космос 60 спутников, общий вес которых почти 19 тонн.

Перед полетом астронавты Боб Бенкен и Дуглас Хейли из-за пандемии коронавируса провели в изоляции 10 недель в центре NASA. Единственный бонус — позволили, чтобы родные были рядом с ними. И Бенкен, и Хейли — ветераны космонавтики. Летали еще на американских Шаттлах. Последний их полет был в 2011-м. Символично, что тогда на борту также был Дуглас Хейли.

После нескольких аварий Шаттлов и дорогого обслуживания, руководство NASA решило отказаться от этой программы. С территории США американцы в космос больше не летали.

После завершения полетов Шаттлов, американских и всех астронавтов на МКС стала отправлять только Россия. Одно посадочное место на их кораблях сначала стоило $30 млн. Но, понимая отсутствие конкурентов, Россия постепенно поднимала цену, и сегодня она втрое выше.

По оценкам экспертов, таким образом один американский астронавт покрывает стоимость всего полета ракеты Союз. Россияне воспользовались ситуацией на полную, в том числе и ради пропаганды. Но, в конце концов, Россия потеряла монополию космического перевозчика из-за уменьшения финансирования.

Читайте: Маск победил Россию: Кучма о запуске космического корабля Crew Dragon

В отличие от устаревших российских Союзов, в Crew Dragon футуристический дизайн. Вместо многочисленных кнопок и переключателей — все управление через десктопы. По оценкам экспертов, этот корабль превосходит предшественников по большинству параметров, а главное — полет на нем будет стоить дешевле, чем у русских, почти наполовину.

И это не предел. Ведь чем больше конкуренция на рынке, тем ниже ценник. Впрочем, NASA пока не собирается полностью отказываться от полетов на российских Союзах. Даже будет по бартеру катать россиян на SpaceX. Вскоре на рынок пилотируемых полетов планирует выйти еще и компания Boeing.

Владимир Усов — глава Украинского государственного космического агентства. До этого он руководил частной одесской компанией, которая сотрудничала с NASA. Усов убежден: Украина тоже может побороться за свое место в небе.

Но опыт Илона Маска показал, что для успеха нужны сотни миллионов вливаний, тысячи тестов, провалов и подъемов. И даже когда казалось бы, все в конечном итоге готово, ситуацию может испортить матушка природа. Именно так и произошло 27 мая. На мысе Канаверел за считанные минуты до старта рядом с ракетой ударила молния. Полет Crew Dragon пришлось отложить.

Следующее окно для полета Crew Dragon появилось 30 мая. Прогнозы относительно старта 50 на 50. Уже не так торжественно, как в среду, астронавты зашли на борт корабля. И на этот раз природа дала зеленый свет.

Впервые за 9 лет американский корабль с американскими астронавтами стартовал с территории США. Через три минуты отделилась первая ступень ракеты Falcon. Через несколько минут она приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане. В точно запланированной точке.

Через 12 минут после старта от корабля отстыковалась вторая ступень. И начинается 19-часовое путешествие на Международную космическую станцию. Уже в первом часу по Киеву экипаж снял скафандры и свободно гулял по космическому кораблю. Они провели экскурсию для зрителей прямой трансляции.

На МКС Хейли и Бенкен ждали трое астронавтов — американец и двое россиян. Новоприбывшие проведут на станции до четырех месяцев. Они должны протестировать работу нового корабля и сделать несколько выходов в открытый космос.

Пилотируемая миссия открывает возможность для космического туризма — SpaceX хочет уже совсем скоро выполнить коммерческий заказ для одной компании по доставке туристов на МКС.

Во время коммерческих полетов, компания SpaceX собирается брать на борт Crew Dragon до семи человек. Это позволит еще больше снизить стоимость полета. Хотя официальных ценников — так сказать на билеты — компания еще не объявляла. Что касается средств, которые туристы будут тратить на МКС, то NASA уже выставила ценник — примерно $11 250 за земные сутки.

Но пока для SpaceX важно наладить плановую доставку космонавтов NASA на МКС. Следующий полет запланирован на конец августа.

Глава SpaceX Илон Маск припомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину слова о том, что санкции США против России из-за аннексии Крыма окажут негативное влияние на НАСА, а американцам придется доставлять космонавтов на МКС на батуте.