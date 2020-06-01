День защиты детей – старый международный праздник. Его отмечают 1 июня с 1950 года. То есть в 2020-м уже в 70-й раз.

Правда, Украина присоединилась к его празднованию значительно позже — в 1998-м, когда президент подписал соответствующий указ.

В первый день лета есть еще один праздник — Всемирный день родителей. Он еще молодой. Решение о его праздновании приняла Генассамблея ООН в октябре 2012 года. 1 июня проводятся различные мероприятия, направленные на чествование традиционных семейных ценностей, роли и значения родителей для всех поколений.

В церковном календаре – это день памяти святого Иоанна, которого в народе называли Оберегом Нивы, или просто Иван Довгый. Наши предки когда-то делали заговоры на защиту урожая от непогоды, ветра и вредителей.

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Именины 1 июня празднуют: Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Олег, Александр, Павел и Сергей.

Народные приметы на 1 июня:

В этот день надо сеять огурцы — будет богатый урожай.

Дождь 1 июня – к засушливому лету.

Если холодно — еще 40 дней будет такая погода.

Обильная роса – в целом к хорошему урожаю.

Туман на Ивана Долгого — осенью будет много грибов.

Если вороны садятся клювами в одну сторону – ждите сильного ветра.

Что нельзя делать 1 июня:

Особых запретов нет, разве что не стоит сорить в этот день, в тоже время можно заняться уборкой.

Все православные праздники, которые приходятся на первый месяц лета, мы собрать в церковном календаре на июнь 2020 года.