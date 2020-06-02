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10 самых безопасных пляжей Европы для отдыха летом 2020

Туристический портал European Best Destinations опубликовал топ-10 самых безопасных пляжей Европы для отдыха летом 2020.

В список вошли такие пляжи:

  • Превеза (Греция);
  • Компорта (Португалия)
  • Хельская коса, полуостров Хель (Польша);
  • пляж Порту-Санту (Португалия);
  • пляж Галикунас (Корфу, Греция);
  • Ривьера Бич (Мальта);
  • пляж Мэя Прайя (Португалия);
  • Юрмала (Латвия);
  • Нида (Литва);
  • пляж Бинц (Германия).

При составлении рейтинга учитывали несколько критериев. В частности, особое внимание обращали на количество случаев заболевания коронавирусом в регионе. Они не должны были превышать 600 инфицированных.

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Также важную роль сыграли площадь пляжа и количество квадратных метров для отдыха одного человека.

Важными были количество и доступность частных вилл, туристических апартаментов, небольших и средних отелей, в которых есть все необходимое для безопасного пребывания отдыхающих.

Учитывая на пандемию коронавируса смотрели и на и то, как близко пляжи расположены к больницам с большим количеством свободных койко-мест.

Когда украинцы смогут улететь отдыхать за границу будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Украина возобновляет авиасообщение с 15 июня.

Но, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, пока речь идет о восстановлении авиарейсов в страны, которые популярны среди украинских туристов — Грузию, Турцию, Кипр, Грецию.

Источник: European Best Destinations

Фото: Unsplash

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