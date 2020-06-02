Туристический портал European Best Destinations опубликовал топ-10 самых безопасных пляжей Европы для отдыха летом 2020.

В список вошли такие пляжи:

Превеза (Греция);

Компорта (Португалия)

Хельская коса, полуостров Хель (Польша);

пляж Порту-Санту (Португалия);

пляж Галикунас (Корфу, Греция);

Ривьера Бич (Мальта);

пляж Мэя Прайя (Португалия);

Юрмала (Латвия);

Нида (Литва);

пляж Бинц (Германия).

При составлении рейтинга учитывали несколько критериев. В частности, особое внимание обращали на количество случаев заболевания коронавирусом в регионе. Они не должны были превышать 600 инфицированных.

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Также важную роль сыграли площадь пляжа и количество квадратных метров для отдыха одного человека.

Важными были количество и доступность частных вилл, туристических апартаментов, небольших и средних отелей, в которых есть все необходимое для безопасного пребывания отдыхающих.

Учитывая на пандемию коронавируса смотрели и на и то, как близко пляжи расположены к больницам с большим количеством свободных койко-мест.

Когда украинцы смогут улететь отдыхать за границу будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Украина возобновляет авиасообщение с 15 июня.

Но, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, пока речь идет о восстановлении авиарейсов в страны, которые популярны среди украинских туристов — Грузию, Турцию, Кипр, Грецию.

Источник: European Best Destinations