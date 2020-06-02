День ангела Елены — поздравления в открытках

День ангела Елены празднуют 3 июня.
С древнегреческого языка это имя переводится, как солнечная и солнечный свет. Также оно означает факел, огонь.
Имя Елена происходит от имени бога Солнца Гелиоса.
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День ангела Елены приходится на 10 дней в году. Считается, что нужно праздновать в тот день, который ближе к дате дня рождения.
3 июня праздник отмечают в честь равноапостольного царя Константина и его матери Елены, которая отметилась своей деятельностью по распространению христианства и проведенными ею раскопками в Иерусалиме.
В народе верили в такие приметы в этот день:
- если обильно зацвела рябина — будет хороший урожай льна;
- 3 июня идет дождь с грозой, осенью погода будет дождливая;
- закуковала кукушка, на хорошую погоду.
Также молодые девушки плели венки в этот день, чтобы почтить покровительницу, которая защитит в дальнейшем судьбу девушки.
Ранее считалось, что во время этого праздника отправляться в дальний путь и жаловаться на свою судьбу нельзя, ведь проблем станет больше.
Факты ICTV подготовили открытки для поздравления с Днем ангела Елены.
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