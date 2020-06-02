День ангела Елены — поздравления в открытках

День ангела Елены празднуют 3 июня.

С древнегреческого языка это имя переводится, как солнечная и солнечный свет. Также оно означает факел, огонь.

Имя Елена происходит от имени бога Солнца Гелиоса.

Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020

День ангела Елены приходится на 10 дней в году. Считается, что нужно праздновать в тот день, который ближе к дате дня рождения.

3 июня праздник отмечают в честь равноапостольного царя Константина и его матери Елены, которая отметилась своей деятельностью по распространению христианства и проведенными ею раскопками в Иерусалиме.

В народе верили в такие приметы в этот день:

если обильно зацвела рябина — будет хороший урожай льна;

3 июня идет дождь с грозой, осенью погода будет дождливая;

закуковала кукушка, на хорошую погоду.

Также молодые девушки плели венки в этот день, чтобы почтить покровительницу, которая защитит в дальнейшем судьбу девушки.

Ранее считалось, что во время этого праздника отправляться в дальний путь и жаловаться на свою судьбу нельзя, ведь проблем станет больше.

Факты ICTV подготовили открытки для поздравления с Днем ангела Елены.

Ранее Факты ICTV составили лунный календарь на июнь 2020 относительно благоприятных дней и запретов.