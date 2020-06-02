ВДНХ вышел из карантина и открыл развлекательные площадки и зоны отдыха. Посетить их можно прямо сейчас, они работают каждый день.

Согласно рекомендации Минздрава Украины, в парке придерживаются социальной дистанции и следят за выполнением противоэпидемических мер.

Киевляне могут прогуляться фэнтези-парком Живые драконы и Волшебные деревья и полюбоваться интерактивнимы анимированными драконами. Выставка работает ежедневно с 10.00 до 20.00, стоимость билета — от 120 грн, детям до двух лет бесплатно.

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Кроме того, жители города могут взять на прокат велосипед или самокат, стоимость стартует от 40 грн в час. Для любителей экстрима представители парка подготовили электроскутеры, минибайки, гироскутеры, гироборды, стоимость аренды которых стартует в среднем от 100 грн.

Любители живой природы могут посетить контактный зоопарк, где на животных можно не только посмотреть, но и угостить их вкусненьким. Билет стоит 85 грн, для детей в возрасте до трех лет вход бесплатный.

Работает и веревочный парк, стоимость этого развлечения — от 100 грн, бесплатно для детей до трех лет. Всей семьей можно отдохнуть в пространстве семейного отдыха, а оставить детей можно быть в зонах детских развлечений.

Также в ВДНХ можно устроить пикник или отдохнуть в гамаке. Попробовать что-то вкусненькое можно на фуд-кортах.

12 мая Украина вошла в первый этап выхода из карантина и послабления ограничительных мер, которые ввели в стране из-за эпидемии коронавируса. С этой даты Кабмин разрешил работу парков, скверов и зон отдыха.

12 мая открылся и национальный комплекс Экспоцентр. Он вышел из карантина одним из первых.

С этого дня в парке работали велопрокат, контактный зоопарк, площадка для пикников.

Источник: ВДНХ