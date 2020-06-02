Погода в Украине на сегодня - 2 июня 2020

Синоптики прогнозируют на 2 июня дождливую и холодную погоду. Потепление ожидается только в некоторых южных регионах.

Зато в западных областях ожидаются дожди, столбики термометров покажут +10-13° днем, ночью +4-6°.

Немного теплее 2 июня будет в северных регионах. По прогнозам синоптиков, температура днем ​​прогреется до +17°, а ночью до +8°. Дождливо будет в Черниговской области.

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В центральных областях температура воздуха днем ​​прогреется до +15-17°, а ночью столбики термометров опустятся до +5-8°.

Значительно теплее будет в восточных и южных регионах. Здесь прогнозируют повышение температуры от +18° до +22° днем, ночью — от +9° до +11°. Дожди ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В Киеве воздух днем ​​прогреется до +13-15°, а ночью температура опустится до +6-8°. Синоптики прогнозируют дождь.

Не из лучшей погоды начался первый летний месяц. 1 июня во всех областях Украины наблюдались осадки, местами даже с грозами. Синоптики же прогнозируют, что погода в июне 2020 будет жаркой и с грозами.