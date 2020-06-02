Клубничный сезон 2020: чем полезна ягода, как выбрать и цены

Дожди, град и ночные заморозки. Из-за погодных катаклизмов клубничный сезон в этом году стартовал с опозданием.

Львовский фермер Николай Стецькив четыре года занимается выращиванием клубники, и впервые столкнулся с такими резкими температурными колебаниями — от +26 днем ​​до -6 ночью. Следовательно, говорит, потерял больше половины урожая.

Значительно лучше, казалось бы, урожай ягоды в южных регионах. Но в начале мая, когда не работали рынки и не ходил общественный транспорт, не было где продавать. Поэтому своевременному открытию сезона помешала не только погода, но и карантин.

Но на этой неделе с запуском транспорта дела у наших фермеров пошли вверх. Сладкую ягоду они продают уже полным ходом.

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Первое, что бросается в глаза на рынке, строгий карантинный режим. Все продавцы в масках и перчатках, а продукция на прилавках под защитным стеклом. Не дают даже прикоснуться к ней.

Из-за карантина запрещено и дегустировать ягоду, чего на наших рынках, кажется, никогда еще не было.

Как выбрать клубнику?

Хороший запах часто имеет решающее значение. Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на хвостики ягоды. Они не должны быть сухими. А также не советуют покупать идеально глянцевую клубнику, потому что это едва ли не первый признак обработки нитратами.

Правда и цены на ​​клубнику в этом году кусаются. Самая дешевая на рынке за 75 грн за кг, самая дорогая — 250.

На столичных рынках пока лидируют по продажам города, откуда везут сладкий продукт. Вот только почвенной клубники почти нет.

Но насколько она полезна?

Когда в теплице выращивают не органику, там очень много вредителей. Теплицы не все могут проветриваться, и чем их обрабатывают, оно все остается на клубнике, Мирослава Линская, фермер.

Мнения специалистов по поводу качества урожая разделились. Одни уверяют, что это будет самый вкусный сезон. Тогда как другие наоборот, жалуются на вкусовые качества ягоды.

Напомним, что лучше отдавать предпочтение сезонным фруктам. Для того, чтобы выбрать спелые и ароматные плоды, нужно обращать внимание на запах, форму и цвет.

Качество и вкус клубники зависит не только от содержания нитратов, но и от сорта. Самый вкусный сорт считается клеры и ханей.

Как избавиться от нитратов в клубнике? Эксперты советуют просто ненадолго замочить ее в воде на минут 10-15.