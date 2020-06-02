К Земле летит астероид – что о нет известно

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Факты / Lifestyle

Размером с футбольное поле: к Земле приближается астероид

Американское космическое агентство NASA предупредило, что к Земле приближается потенциально опасный астероид, который равен примерно размерам футбольного поля.

Речь идет о астероиде под номером 163348 (2002 NN4), который открыли в 2002 году. В субботу, 6 июня, астроид приблизится максимально близко к Земле — меньше 5,09 млн км.

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Размер космического тела 140 м, а, согласно стандартам NASA, он относится к потенциально опасным. Однако он не несет реальной угрозы для человечества, ведь он будет проходить в 13 раз дальше орбиты Луны.

Его один оборот вокруг нашей планеты равен 300 земным суткам.

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Источник: Space Reference

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