К Земле летит астероид – что о нет известно

Американское космическое агентство NASA предупредило, что к Земле приближается потенциально опасный астероид, который равен примерно размерам футбольного поля.

Речь идет о астероиде под номером 163348 (2002 NN4), который открыли в 2002 году. В субботу, 6 июня, астроид приблизится максимально близко к Земле — меньше 5,09 млн км.

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Размер космического тела 140 м, а, согласно стандартам NASA, он относится к потенциально опасным. Однако он не несет реальной угрозы для человечества, ведь он будет проходить в 13 раз дальше орбиты Луны.

Его один оборот вокруг нашей планеты равен 300 земным суткам.

Астероид (малая планета) – это космическое тело, которое движется по орбите вокруг Солнца. Они значительно меньше планет, имеют неправильную форму, а также у них отсутствует атмосфера.

Комета века

27 мая над Землей пролетала большая комета, которую астрономы успели назвать “кометой века”. Комета SWAN (C/2020 F8) является наиболее яркой в Северном полушарии.

Источник: Space Reference