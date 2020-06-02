Температура выше 30 градусов и ливни: какой будет погода летом 2020

В Украине 5 июля потеплеет и уже, наконец, почувствуется лето. Холода, которые пришли в страну вместе с циклоном задержатся еще на несколько дней. На западе и севере синоптики прогнозируют длительные осадки.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, существенного повышения температуры можно ожидать уже с 4-5 июня.

В эфире одного из телеканалов он рассказал, что ближайшие две недели температура воздуха будет составлять от 23 до 28 градусов тепла.

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Температура высокой ожидается в июле и августе.

Однако несмотря на высокую температуру синоптики прогнозируют мощные ливни. В средине июня ожидается потепление и низкая вероятность дождей. В большинстве областей будет до 24 градусов тепла. Также есть риск, что в июне будут резкие изменения погоды.

В июле будет жарко, одновременно с этим дождей не ожидается. Температура может достигать выше 30 градусов тепла.

В августе могут быть сильные ливни, при этом на улице будет существенно холодать. Температура может достигать 18 градусов тепла.

2 июня в Украине дождливая и холодная погода. Потепление ожидается только в некоторых южных регионах.