С 10 июня кинотеатры в Украине начнут восстанавливать свою работу, однако с рядом ограничений. Посетители должны приходить в защитных средствах и сохранять социальную дистанцию.

Многие премьеры фильмов так и не состоялись весной и пока не известно, когда их покажут на большом экране.

Поскольку кинотеатры совсем скоро смогут вновь открыть свои двери для посетителей, то предлагаем вашему вниманию топ-10 самых ожидаемых фильмов лета. Дать премьер кинолент будут окончательно объявлены после ослабления карантина.

Чудо-женщина 1984

Чудо-женщина: 1984 является четвертым фильмом расширенного вселенной DC после легендарного фильма Отряд самоубийц.

Сюжет киноленты рассказывает о подвигах амазонки-воительницы Дианы. Она покинула остров ради спасения человечества. События фильма разворачиваются в середине 80-х годов прошлого века. Героиня оказывается на территории Советского Союза и находит себе нового врага.

Побег из Претории

В 1970-х годах в Южной Африке во время политики расовой дискриминации, сегрегации и угнетения местного чернокожего населения активиста Тима Дженкинса и его друга Стивена Ли посадили в тюрьму строгого режима. Вместе с другими заключенными, которые тоже боролись за свободу и против апартеида, Тим разрабатывает хитрый план побега, осуществить который почти невозможно.

Душа

Анимационный мультфильм знакомит зрителей с Джо Гарднером, преподавателем музыки в средней школе, который любит играть джаз и однажды ему удается выступить на сцене, однако по дороге домой в результате несчастного случая душа Джо отделяется от тела и переносится в центр, в котором души развиваются прежде, как отправиться к новорожденному ребенку.

Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит обладать душой.

Миньоны 2

В мультфильме Миньоны: становление злодея рассказывается о том, как еще юный Грю Гадкий мечтает стать злейшим злодеем в мире, однако из него начали насмехаться и он решил доказать, что судьи-воры ошибались.

Охотники за привидениями

Сюжет рассказывает о тайных событиях в штате Оклахома, куда переезжает одинокая мать с двумя детьми. Героиня унаследовала от отца старуферму, но не догадывалась, какие тайны могут там скрываться.

Впоследствии дети начинают наталкиваться на странные предметы и замечать паранормальные явления, как окажется потом — их дедушка охотился на призраков.

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Тенет

Боевик Тенет — это новая работа Кристофера Нолана, который пять раз был номинирован на получение Оскара за лучшие сценарий, режиссуру и фильм. Детали фильма тщательно скрывают.

По сюжету, главный герой борется за выживание всего мира. Он путешествует окутанным сумерками миром международного шпионажа с единственной миссией, которая развернется за пределами реального времени.

Мулан

Когда родному краю грозит опасность, то невозможно оставаться в стороне. Император Китая издал указ, чтобы каждая семья направила в войска одного воина. Мулан всегда была решительной и смелой, поэтому решила вступить в бой. Она заняла место своего больного отца, но для этого девушке пришлось “стать мужчиной”.

Лучший стрелок: Мэверик

Долгожданное возвращение культовой ленты с Томом Крузом в главной роли. Этот фильм станет продолжением боевика 1986 года Лучший стрелок.

Том Круз вернется к роли лейтенанта Пита Мэверика Митчелла, который теперь работает инструктором и обучает молодых пилотов. Однако герою все-таки приходится снова сесть за штурвал истребителя.

Круиз в джунглях

Сюжет фильма рассказывает о юной исследовательнице дикой природы Лиле Хоутон. Девушка мечтает вживую увидеть удивительное дерево, которое растет только в верховьях Амазонки.

Исследовательница решает нанять круизный пароход с его капитаном и вместе они отправляются на встречу таинственным приключениям.

На высотах Нью-Йорка

События разворачиваются на севере Манхэттена. Владелец небольшой лавочки Уснави знает всех местных жителей. Но внезапно неторопливая жизнь героев нарушает потрясающая новость. Кто-то выиграл рекордную сумму денег в лотерее.

Ранее Факты ICTV писали, что в список лучших фильмов по версии The Guardian попало украинское кино.