Июнь 2020 года выдастся достаточно скудным на видеоигры. Виной тому – множество переносов, которые произошли из-за пандемии коронавируса.

Геймеры обращают больше внимания на проекты, которые пропустили, или возвращаются к любимой классике.

Однако июнь 2020 года все же “припрятал” несколько интересных видеоигр.

Факты ICTV рассказывают о трех видеоиграх, на которые стоит обратить внимание в июне 2020 года.

The Last of Us Part II

Столь ожидаемое продолжение высоко оцененной The Last of Us после нескольких переносов наконец-то выйдет в июне.

Надежды игроков очень высокие, поскольку то, что мы видели до сих пор – абсолютно невероятно как с точки зрения геймплея, так и подачи сюжета.

События The Last of Us Part II будут происходить спустя несколько лет после окончания первой части. Главной героиней станет Элли, которая в первой части была “грузом”, который было необходимо доставить Джоэлу.

В постапокалиптическом мире Элли какое-то время удавалось жить более-менее спокойной жизнью, однако это изменится после некого события, которое разработчики до сих пор держат в секрете.

Из-за него главная героиня решает кардинально изменить свой образ жизни. Ее целью становится лишь одно – месть. И в это мрачное путешествие, наполненное ненавистью, вместе с Элли отправятся и игроки.

Геймплей, как и раньше, будет сосредоточен на выживании, стелсе и адаптации к ситуации. Патронов и ресурсов не будет хватать, потому к каждой ситуации придется подходить с неким “креативом”.

Разработчики хотели сделать Элли непохожей на Джоэла и отразить это в геймплее. В итоге главная героиня получила возможность прыгать на небольшие расстояния, ползать по земле, что позволяет ей скрываться в высокой траве, а также уворачиваться от ударов, что должно сильно разнообразить ближний бой.

Однако и враги в The Last of Us Part II станут более опасными. У людей появились собаки, которые могут находить главную героиню по запаху. Кроме того, одна из недружественных группировок склонна расправляться с недругами скрытно, что превратит столкновение с ними в смертельную игру в кошки-мышки.

И без новых зараженных тоже не обойдется. Ведь за несколько лет инфекция, уничтожившая мир, мутировала. Разработчики не раскрывают все карты как касательно сюжета, так и касательно геймплея.

Naughty Dog обещают, что новая часть серии – самая масштабная видеоигра, которую они когда-либо делали. Для исследования будут доступны большие локации, на которых, кроме сюжетных секций, будут размещены различные дополнительные задания, которые можно и не найти во время первого прохождения.

Заявление разработчиков о масштабности подтверждает и то, что The Last of Us Part II будет поставляться на двух Blue-ray дисках. При этом в видеоигре не будет мультиплеера, который уже больше 10 лет является нормой для всех проектов Naughty Dog.

Первая часть The Last of Us перевернула представление многих людей о видеоиграх и том, как они могут рассказывать поистине завораживающие истории. И от второй видеоигры в серии ждут не меньшего.

Дата выхода: 19 июня

Платформы: PlayStation 4

Valorant

На удивление быстро после закрытой беты видеоигра в жанре shooter Valorant выйдет в открытый доступ.

Видеоигра напоминает смесь популярных Counter-Strike и Overwatch. Команды будут делиться на атакующих и защитников, одним из которых необходимо установить устройство, похожее на бомбу, а другим – не дать этого сделать или обезвредить его.

Как и в Counter-Strike, в Valorant каждая смерть в раунде – необратимая. То есть до конца раунда игрок не сможет помогать своей команде и может лишь наблюдать за происходящим.

Перед началом матча игроки будут выбирать себе одного из героев, которые делятся на несколько классов и обладают уникальными умениями. Не обязательно помогать команде, убивая врагов.

У некоторых героев есть возможность пометить местонахождение вражеских игроков, заградить им вид на важную точку и многое другое. Это должно внести большее разнообразие тактик как на низких, так и на высоких рангах.

Каждый раунд за свои действия игроки будут зарабатывать деньги, которые они могут потратить на покупку умений и оружия. Потому в Valorant не будет такой ограниченности героев, как в Overwatch.

Riot Games обещают прекрасную оптимизацию видеоигры, благодаря чему ее можно будет запустить даже на слабых ПК. Благодаря этому опробовать ее сможет намного больше людей.

Дата выхода: 2 июня

Платформы: ПК

Desperados 3

Любителям тактических стелс-видеоигр в этом месяце выпадет возможность сыграть в необычный Desperados 3, события которого происходят в эпоху дикого запада.

Впервые после 2006 года фанаты серии получат новую часть, которая станет приквелом. Под контролем игроков окажется охотник за головами Джон Купер. В достижении целей ему будут помогать четверо других персонажей из банды, у каждого из которых свой подход к решению проблем.

Во время выполнения заданий игроки могут использовать как скрытный подход, так и готовить очень громкие ловушки, которые позволят быстро расправиться с врагами.

Обычно такие видеоигры опираются на пошаговый гемплей. Однако в Desperados 3 все будет происходить в реальном времени, потому каждый свой шаг придется просчитывать наперед и быстро реагировать на изменение ситуации.

Однако будет в видеоигре и специальная опция, которая позволяет остановить время, чтобы подстроится под ту или иную ситуацию.

Разработчики обещают, что каждый уровень можно будет пройти множеством различных способов. Можно сказать, что игроков ждет такой себе изометрический Hitman в эпоху дикого запада.

Дата выхода: 16 июня

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Фото: PlayStation, Desperados Game

Видео: PlayStation, VALORANT