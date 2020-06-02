В июне 2020 в Украине будет 14 праздничных дней.
В первом месяце лета 30 календарных дней, из которых 20 рабочих и 10 – выходных.
В понедельник 8 июня украинцы также будут отдыхать. Это связано с тем, что Троица в 2020 году приходится на воскресенье, 7 июня. Поэтому следующий день после праздника будет также выходным. Однако на основании распоряжения работодатель сам принимает решение, на когда перенести рабочий день.
Троица – один из самых больших праздников. Традиционно в этот день верующие приходят на службу в церковь. В помещении принято украшать все зеленью – травой и цветами. В этот день рекомендуется отказаться от домашних дел и стрижки. Обычно на Троицу все отдыхают на природе и ходят в гости к близким.
28 июня отмечается День Конституции Украины, который приходится на воскресенье, поэтому на следующий день украинцы также будут отдыхать.
Праздники в июне
1 июня – День защиты детей
Праздник признан улучшить благополучие детей и защитить их права.
5 июня – Всемирный день окружающей среды
Праздник отмечается во всем мире ежегодно с 1974 года. Это самый известный день для проведения природоохранных мероприятий.
6 июня – День журналиста
Профессиональный праздник, который отмечают журналисты, репортеры, корреспонденты и все причастные к журналистике в Украине.
7 июня – Троица
Один из самых больших православных праздников. Отмечается на 50-й день после Пасхи в воскресенье в день Пятидесятницы.
9 июня – Международный день друзей
Отмечается во всем мире ежегодно. Праздник призван показать каждому человеку, насколько важна дружба. Этот день – отличный повод рассказать другу о его важности в вашей жизни.
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14 июня – Всемирный день донора
В этот день принято благодарить людей, которые спасают жизнь людям, сдавая свою кровь. Праздник необходим для того, чтобы каждый осознавал необходимость регулярного донорства крови.
17 июня – Всемирный день борьбы с засухой
Этот день необходим для того, чтобы каждый осознавал важность проблемы опустынивания и говорил о ней.
20 июня – Всемирный день беженцев
Из-за войн и преследования родные места покидают 24 человека в минуту. Во Всемирный день беженцев определяют лауреата Премии Нансена. Она присуждается за заслуги в области защиты прав беженцев.
21 июня – День медицинского работника
Профессиональный праздник всех сотрудников сферы здравоохранения в Украине. В этот день поздравляют медиков и напоминают о важности их работы.
23 июня – День государственной службы Украины
По традиции, в этот день с профессиональным праздником поздравляют госслужащих. Тех, кто отличился больше всего, награждают премиями и памятными подарками.
25 июня – День таможенной службы Украины
Ежегодно в этот день руководство страны поздравляет сотрудников таможенной службы с праздником. Отмечается этот день с 1992 года.
28 июня – День Конституции Украины
Один из больших государственных праздников в Украине. Отмечается ежегодно с 1996 года 28 июня.
28 июня – День молодежи
В последнее воскресенье июня отмечается День молодежи. Праздник учредили, чтобы поддержать украинскую молодежь.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.