Во вторник, 2 июня, Луна пребывает в знаке Весы. Это 12 лунный день.

Удачное время для крупных покупок и других серьезных капиталовложений. Вечером 2 июня после рабочего дня необходимо расслабиться и полностью отложить все дела.

В 12 лунный день астрологи не рекомендуют начинать ничего нового, лучше завершить старые дела, которые давно уже ждут решений.

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Благоприятный период для планирования. Однако в общении с коллегами могут быть трудности. Несмотря на то, что этот день будет удачным для делового сотрудничества, могут быть проблемы с принятием решений.

Все сомнения, которые возникнут в 12 лунный день, стоит отложить.

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