Леонардо Ди Каприо – любимец публики и самого Мартина Скорсезе, один из самых высокооплачиваемых актеров современности и защитник окружающей среды. Он мог получить свой первый Оскар в восемнадцать, но завоевал признание и любовь публики гораздо раньше, чем золотую статуэтку.

Сегодня Факты ICTV составили рейтинг лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо.

10. Дневники баскетболиста (1995)

Фильм о жизни шестнадцатилетнего подростка Джима Кэрролла (Леонардо Ди Каприо) и его друзей, увлекающихся наркотиками, что постепенно приводит к падению и деградации. Во власти героина оказывается и Джим. За очередную дозу он готов грабить, убивать и продаваться. Это история о погружении на самое дно, откуда не все смогут вернуться к нормальной жизни.

Это фильм с Леонардо Ди Каприо снят по автобиографичному роману панк-музыканта Джима Кэрролла. Картина шокирует жестокими и откровенными сценами и запрещена к показу в некоторых странах.

Читайте: 11 часов в воде: Леонардо Ди Каприо спас тонущего мужчину

9. Что гложет Гилберта Грэйпа? (1993)

Драма о непростой жизни Гилберта Грэйпа, который живет в маленьком городке с населением в тысячу жителей вместе с умственно отсталым братом Арни (Леонардо Ди Каприо), двумя сестрами и матерью-толстухой. Он много работает, чтобы обеспечить семью, и не видит перспектив в беспросветной жизни. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая девушка Беки.

Режиссер фильма Лассе Халльстрем вспоминал, что когда восемнадцатилетний Лео на сьемках перевоплощался в своего героя – умственно отсталого Арни, это было настолько правдоподобно, что даже пугало. Эта роль принесла Ди Каприо первые номинации на Оскар и Золотой глобус.

8. Титаник (1997)

Титаник – лидер кассовых сборов и, пожалуй, самый известный среди всех фильмов с Леонардо Ди Каприо. Он исполнил роль бедного художника Джека Доусона, влюбленного в девушку из аристократического общества Розу (Кейт Уинслет).

Титаник – это не просто фильм-катастрофа о крушении самого большого корабля в истории человечества, снятый с невероятным размахом. Это романтичная история о любви двух свободных духом людей, на пути которых стал айсберг.

Титаник получил 11 премий Оскар, в том числе в номинации Лучший фильм, и заложил начало крепкой дружбы Кейт и Лео, которая длится по сей день.

7. Банды Нью-Йорка (2002)

Историческая драма Мартина Скорсезе, которая переносит в Нью-Йорк 1863 года. В криминальных кварталах города действует лишь один закон – закон силы. Здесь в ход идет любое оружие, никто не считает потери и не оплакивает убитых.

В одной из потасовок от рук банды коренных американцев погибает предводитель иммигрантов Валлон, а его сын Амстердам (Леонардо Ди Каприо) попадает в исправительную школу. Пройдет долгих шестнадцать лет, и парень вернется на нью-йоркские улицы, чтобы отомстить за смерть отца.

6. Джанго освобожденный (2012)

Сюжет фильма Квентина Тарантино Джанго освобожденный переносит зрителей в Америку середины XIX века, где в южных штатах до сих пор царит рабовладельческий строй. Главные герои – охотник за головами доктор Кинг Шульц и освобожденный им раб Джанго уничтожают опасных преступников и зарабатывают этим немалую сумму денег. Однажды охотники приезжают в особняк обаятельного, жестокого и эксцентричного рабовладельца Кэлвина Кэнди (Ди Каприо).

По словам актера, Кэлвин Кэнди – это самый нарциссичный, расистский и распущенный герой, которого он когда-либо видел.

5. Волк с Уолл-стрит (2013)

Фильм Мартина Скорсезе по мемуарам нью-йоркского брокера Джордана Белфора, который лично учил Ди Каприо во время съемок: от брокерского сленга до того, как вести себя под действием наркотиков.

События картины начинаются в 1987 году во время внезапного обвала индекса Доу-Джонса. Джордан Белфор устраивается в небольшую компанию, занимающуюся мелкими акциями. Острый ум, настойчивость и врожденная харизма быстро помогают Белфору построить собственную империю, которая будет отмывать деньги, разрабатывать коррупционные схемы, обманывать клиентов и… зарабатывать миллионы.

Белфор прожигает жизнь: сорит деньгами, организовывает разгульные вечеринки с наркотиками и проститутками. До тех пор, пока его обогащением не начинает интересоваться агент ФБР.

4. Остров проклятых (2009)

Еще одна гениальная работа Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе с непредсказуемым пронзительным финалом. Актер исполнил роль маршала США Тедди Дэниелса, который вместе со своим напарником приезжает на остров Шаттер. Здесь находится закрытая лечебница для душевнобольных убийц и маньяков. Полицейским предстоит разыскать сбежавшую Рэйчел Соландо, убившую троих своих детей.

Но не все однозначно. Во время расследования Тедди Дэниелс сам окунется в страшные и болезненные воспоминания, которые хранит его подсознание.

3. Начало (2010)

Кристофер Нолан создавал сценарий научно-фантастического триллера Начало совместно с Леонардо Ди Каприо. Вместо первоначального фильма-головоломки вышел фильм-путешествие по миру сновидений.

Лео исполнил главную роль талантливого вора в опасном искусстве извлечения ценных знаний с помощью техники проникновения в чужое подсознание – Доминика Кобба. Он крадет информацию из чертогов разума, когда человек наиболее уязвим – во время сна. За свой талант Кобб заплатил высокую цену – он лишился всего, что когда-то любил. Однажды у него появляется шанс все исправить, но для этого придется встретиться с коварным противником.

2. Выживший (2015)

Эпический вестерн Выживший принес в 2016 году Ди Каприо долгожданный Оскар после пяти проигранных номинаций. Сразу после оглашения победителя Twitter взорвался упоминаниями о победе. В тот же вечер Лео отправился отмечать это событие с друзьями в ресторан, где забыл свою золотую статуэтку.

Главный герой Выжившего – охотник Хью Гласс (Леонардо Ди Каприо), раненый медведицей, преданный своими друзьями, вынужден самостоятельно пробираться через дикие леса Северной Америки. Чтобы выжить, Глассу приходится бросить вызов суровой зиме, враждебным племенам индейцев. Лишь одно оружие осталось для этого – его несгибаемая сила воли.

Ради этой роли Ди Каприо пришлось делать много всего, что бы он не хотел повторять никогда в жизни: прыгать в ледяную реку, спать в теле лошади и есть сырую бизонью печень, при том, что он вегетарианец.

1. Великий Гэтсби (2013)

Великий Гэтсби снят по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Фильм переносит в Америку 20-х годов, в эпоху джаза, разлагающейся морали и бутлегеров – королей контрабандного алкоголя.

Следуя за американской мечтой, Ник Каррауэй (Тоби Магуайр) приезжает в Нью-Йорк и знакомится с загадочным королем вечеринок Гэтсби (Леонардо Ди Каприо). Он сказочно богат, и это порождает много слухов. Ник попадает в мир богатых, который далек от идеального – он полон иллюзий, несчастной любви, вечных метаний и человеческих трагедий.

Гэтсби – один из знаковых персонажей, потому что он может быть интерпретирован по-разному: безнадежный романтик, одержимый сумасшедший или опасный гангстер, цепляющийся за богатство, – говорит Ди Каприо.

Факты ICTV публиковали рецензию на фильм Однажды в Голливуде с Ди Каприо в главной роли, который не вошел в наш сегодняшний рейтинг.