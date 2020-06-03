Музыка для тренировки – плей-лист

Многие предпочитают заниматься спортом под музыку. Это помогает легче переносить нагрузки, повышает выносливость и увеличивает скорость реакции.
Факты ICTV выбрали лучшую музыку для тренировки, которая отлично мотивирует, помогает держать темп и сделает ваши занятия еще более продуктивными и интересными.
Разминка
От разминки зависит, как пройдет вся тренировка. Важно хорошо разогреть мышцы и раскачать дыхание. Здесь нужны спокойные треки с равномерным умеренным темпом. Такая музыка для тренировки подарит мотивацию и настроит на правильный лад.
Бег
Американский журнал Runner’s World опросил в социальных сетях 1 200 бегунов и составил плей-лист лучших песен для бега. В него вошли популярные треки, которые мотивируют вас начать утро с пробежки на свежем воздухе.
Силовая тренировка
Ничто так не заряжает, как рок и металл. Такая музыка дает прилив энергии для тяжелой и эффективной тренировки. Если предпочитаете штангу приятным пробежкам на свежем воздухе, этот плей-лист для вас.
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Фитнес и тренажерный зал
Следующая подборка настроит на продуктивную тренировку в спортзале и отлично подойдет для всех видов фитнеса. Здесь собраны треки, которые заставят вас сделать как минимум один дополнительный подход.
Йога
Йога – это, прежде всего, контроль чувств, познание себя и возможность выйти за рамки серых будней. Атмосферная и спокойная музыка станет гармоничным фоном для упражнений и медитативных практик.
Растяжка и заминка
Когда тренировка почти завершена, самое время поработать над растяжкой и выполнить заминку. Это сделает ваше тело подтянутым и закрепит результат тренировки. Спокойная и приятная музыка как нельзя лучше подойдет для этого.
Упражняться под ритмичную музыку – это здорово. А под любимую ритмичную музыку – еще лучше. Составьте свой плей-лист, который будет заряжать самым боевым настроением, и обновляйте его хотя бы раз в неделю, чтобы окрыляющий эффект не снижался.
К слову, ранее Факты ICTV рассказывали, как Настя Каменских показала комплекс упражнений для пресса, помогающий сохранить хорошую форму. Их можно выполнять дома в удобное время.