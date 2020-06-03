Холодно и влажно в Украине в среду, 3 июня. Во всех регионах синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Ветер будет преобладать южный – до 7-12 м/с.

Самая теплая погода – на востоке страны. В этих областях от +19 до +22.

На юге немного прохладнее: +17 +21.

В центральных регионах +16 +19, на севере – от +13 до +18.

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На западе +13 +15, на северо-западе +12 +14.

В Киеве дождь, ночью 6-8, а днем 16-18 градусов тепла.

Если сравнивать с погодой 2 июня, то сегодня в среднем температура воздуха будет на пару градусов выше.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского констатируют, что календарная весна завершилась, а метеорологическое лето в Киеве еще не наступило. Метеорологи объясняют это тем, что май в 2020 году был очень холодным и дождливым. В частности, среднемесячная температура составляла +12,4, что на 2,8°С ниже климатической нормы.

Обычно лето в Киеве начинается 14 мая, позже всего оно приходило в 1990 и 2001 годах – 7 июня.

Синоптики прогнозируют, что погода в июне 2020 в Украине будет жаркой и с грозами.