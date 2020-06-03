Недавно в календаре появился Всемирный день велосипеда, который отмечается 3 июня. Инициатор праздника – социолог Лешек Сибильский, а поддержала его Генассамблея ООН, в апреле 2018 года приняв соответствующую резолюцию. В свое время он был в сборной Польши по велоспорту, отсюда такая любовь к велосипедам.

Среди шуточных праздников – День повторений и День уйти с работы пораньше, о происхождении которых ничего неизвестно.

В церковном православном календаре – это день памяти Святой Елены Константинопольской. В народе его называют Елениным днем. По давней традиции, на Елены принято сеять лен – чтобы был хороший урожай.

Именины 3 июня отмечают: Елена, Константин, Михаил, Федор и Ярослав.

Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020

Народные приметы на 3 июня:

По погоде на Елену прогнозировали, какой будет осень. Если дождь и гроза –дождливой и ветреной. Даже поговорка была: Если на Елену-леносейку ненастье – к ненастной осени.

Зацвела рябина – к хорошему урожаю льна.

Туман над лесом – осенью будет много грибов.

Кузнечики громко стрекочут вечером – к хорошей погоде.

Если квакают лягушки – ждите ухудшения погоды.

Услышать кукушку в Еленин день – к удаче и хорошим новостям.

Что нельзя делать 3 июня:

Девушкам нельзя заплетать косы и делать прически – если хотят, чтобы волосы быстро росли и были красивыми.

Носить вещи темного цвета, иначе будут проблемы со второй половинкой.

Поднимать найденные украшения.

В июне 2020 года в Украине дважды будут длительные выходные – на Троицу и День Конституции, поскольку это государственные праздники. То есть украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 июня, а также 27, 28 и 29 июня.

В целом в первый месяц лета будет 10 выходных.