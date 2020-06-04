В субботу, 6 июня, дожди с грозами охватят запад и север Украины. Жители всех регионов почувствуют значительное потепление.

В южных, восточных и центральных областях можно загорать, поскольку температура достигнет +28.

На севере — от +25 до +27, на западе +22 +24.

В Киеве в Троицкую родительскую субботу дождь может помешать посещению могил родственников на кладбищах. Хотя будет довольно тепло: ночью 13-15, а днем ​​25-27 выше нуля.

В воскресенье, 7 июня, на Троицу, синоптики прогнозируют осадки в западных и Житомирской областях, на остальной территории сухо и тепло.

На востоке местами до +30, в южных и центральных регионах — от +26 до +28.

На севере столбики термометров будут подниматься до +27, на западе — максимум +24.

В столице без осадков, ночью 13-15, днем ​​25-27 градусов тепла.

В понедельник, 8 июня, который тоже выходной, на западе дожди с грозами не прекратятся. Заденет циклон также Житомирскую и Винницкую области.

В южных и восточных областях температура поднимется до +31.

В центре и на севере — от +27 до +29.

Из-за осадков на западе будет холоднее всего — в среднем +24.

В Киеве сухо, ночью 17-19, днем ​​27-29 градусов тепла.

Хорошая погода на Троицу очень важна, потому что украинцы будут отдыхать три дня – 6, 7 и 8 июня. Длительные выходные ожидаются и в конце первого месяца лета — на День Конституции Украины – 27, 28 и 29 июня.