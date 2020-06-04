Подписчикам платформы PlayStation plus в июне 2020 компания Sony бесплатно подарит хит про Вторую мировую войну Call of Duty: WWII и космическую сагу Star Wars Battlefront II.

PS plus за июнь 2020 порадует игроков двумя ”играми-стрелялками” и строительными симуляторами.

Call of Duty: WWII

Классическя игра ”стрелялка” от первого лица о Второй мировой войне. В первой миссии вы штурмовик во время высадки в Нормандии, а дальше воюете в Булонском лесу на юге Бельгии за британских коммандос. Также есть возможность пострелять из пистолета-пулемета в разбомбленном Сталинграде, и покататься на танке.

В Call of Duty: WWII есть встроенный мультиплеер для игры в команде 8х8 и кооперативный режим. Но интересным есть режим Зомби — там за игроками гоняются реалистичные зомби, и края их не видно.

Скачать Call of Duty: WWII можна на PlayStation plus.

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Star Wars Battlefront II

Сюжетная игра на основе киносаги Звездные войны. Сюжет рассказывает о Идене Версио — командире имперского отряда, который гоняется за повстанцами.

В игре есть мультиплеер и кооперативный режим.

Скачать Star Wars Battlefront II можно будет на следующей неделе в PlayStation plus.

Также для PS plus в июне 2020 доступны симуляторы строительства — Farming Simulator 19 и Cities: Skylines.

Farming Simulator 19

В игре-стратегии — развивайте свою ферму и станьте успешным фермером в США. Можно сеять морковь и управлять комбайном на бескрайнем поле.

Скачать Farming Simulator 19 можно на PlayStation plus.

Cities: Skylines

Еще одна стратегия, где вы — мэр города и развиваете его со всеми проблемами логистики и архитектуры.

Скачать Cities: Skylines можно на PlayStation plus.

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