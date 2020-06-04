Фильмы с Дженнифер Энистон: топ–6

Дженнифер Энистон стала популярной еще в 90-е, когда на экраны вышел культовый сериал Друзья. Актриса превосходна в комедийном жанре – ей блестяще удаются роли чудаковатых, смешных, бесконечно обаятельных героинь.

Факты ICTV сделали подборку фильмов с Дженнифер Энистон, которые можно смотреть онлайн всей семьей.

6. Мы – Миллеры (2013)

Американский комедийный фильм с Дженнифер Энистон и Джейсоном Судейкисом в главных ролях.

Мелкий наркоторговец Дэвид Кларк поставляет наркотики поварам и скучающим домохозяйкам, но не детям. Он считает себя честным и принципиальным человеком. Однажды Кларк помогает соседскому пареньку Кенни, и на него нападают хулиганы-панки. В результате он теряет выручку, которую должен отдать своему поставщику.

Чтобы снова заработать деньги, Кларк должен перевезти крупную партию наркотиков из Мексики. Чтобы реализовать сделку, он привлекает соседей – стриптизершу Роуз (Дженнифер Энистон), соседского паренька Кенни и уличную девчонку Кейси. Под видом любящего семейства Миллеров наши герои отправляются в путь.

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5. Притворись моей женой (2011)

Комедийная мелодрама Притворись моей женой с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером – это ремейк на знаменитый фильм Цветок кактуса 1969 года.

Главный герой Дэнни знакомится с Палмер, и чтобы произвести впечатление на девушку, рассказывает о несуществующей жене и непростой семейной жизни. Сочувствующая Палмер непременно хочет познакомиться с женой. Теперь Дэнни предстоит придумать, как выпутаться из сложной ситуации. На помощь приходит обаятельная коллега Кэтрин (Дженнифер Энистон) со своими детьми.

4. Рок-звезда (2001)

Фильм переносит в 80-е, в эпоху расцвета рока.

Главный герой – Крис Коул – вытаскивает счастливый билет в жизни и осуществляет свою мечту. Обычный парень из небольшого городка становится вокалистом крутой рок-группы Steel Dragon. Коул в одночасье погружается в мир безумства, а компанию ему составляет его подруга и менеджер Эмили (Дженнифер Энистон).

В основе сюжета лежит реальная история Тима Оуэнса и хэви-метал группы Judas Priest.

3. Цена измены (2005)

Драматический триллер от шведского режиссера Микаэля Хофстрема. Это история о рекламном агенте Чарльзе Шайне. У него есть жена и дочь, и вся жизнь проходит спокойно и размеренно. Каждый день он садится в поезд до Манхэттена и едет на работу.

Однажды Чарльз опаздывает на свой рейс и садится в другой поезд, где знакомится с обворожительной женщиной Люсиндой (Дженнифер Энистон). Невинный флирт может повлечь много неприятностей и навсегда изменить жизнь Чарльза.

2. Марли и я (2008)

Сюжет фильма Марли и я основан на мемуарах Джона Грогана. Это история о молодой паре – Джоне и Джэн Гроган (Дженнифер Энистон). Супруги переезжают в новый город. Их жизнь полна планов – купить дом, родить детей. Но… сначала семейство, последовав совету друзей, заводит собаку.

Милый с виду лабрадор Марли оказывается крайне вредной и изобретательной собакой. Кто бы мог подумать, что это станет настоящим испытанием в жизни Гроганов.

За съемки в этой картине Дженнифер Энистон получила внушительный гонорар в $8 млн.

1. Брюс Всемогущий (2003)

Успешный журналист Брюс Нолан известен смешными и интересными сюжетами. Но в душе он остается пессимистом, ощущает себя одиноким и только лишь мечтает о том, чтобы продвинуться по службе и стать телеведущим.

Однажды Брюса увольняют, и тогда несчастный, разочарованный герой бросает вызов Богу. Всевышний решает вопрос мудро – предлагает Брюсу поменяться местами и попробовать самому изменить мир к лучшему. Но что будет, когда герой начнет использовать божественную силу по своему усмотрению?

Дженнифер Энистон исполнила в фильме роль очаровательной девушки Брюса – Грейс.

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