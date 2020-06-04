0Лунный календарь на июнь 2020 года будет более-менее нейтральным.

Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.

Мы составили лунный календарь на июнь 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 июня

Этот день — прекрасное время для отдыха после напряженной работы. Также желательно не начинать чего-либо нового или глобального, а быстро завершить то, что начали раньше.

Лунный астропрогноз на 2 июня

Это будет одним из самых позитивных и мощных энергетических дней этого лунного месяца. Воплощение любых планов или замыслов может привести к желаемым и положительным результатам.

Лунный астропрогноз на 3 июня

Не очень благоприятный день для любовных или других отношений с людьми. В этот день особо повышенная вероятность конфликтов и разногласий также и в деловой сфере.

Лунный астропрогноз на 4 июня

Этот день следует присвятить анализу над собой, разобрать свои ошибки и попытаться извлечь из них какой-то урок.

Лунный астропрогноз на 5 июня

Это будет удачным днем для новых важных начинаний, которые обязательно найдут отклик и будут приняты.

Лунный астропрогноз на 6 июня

В этот день очень велика вероятность осложнений отношений с близким для вас окружением.

Лунный астропрогноз на 7 июня

Этот день будет достаточно гармоничным. Свою энергию лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку.

Лунный астропрогноз на 8 июня

В этот день у вас будет ощущение радости от бытия, обретение внутренней свободы.

Лунный астропрогноз на 9 июня

Довольно неблагоприятный день, в который могут появиться неожиданные проблемы. Для их решения потребуется быть достаточно сдержанным.

Лунный астропрогноз на 10 июня

В этот день следует остаться дома или стараться не посещать людные места. Самый неблагоприятный день для заключения каких-либо партнерских соглашений.

Лунный астропрогноз на 11 июня

Этот день идеально подходит для различных практик, направленных на тренировку силы духа. Также в этот день желательно побыть наедине.

Лунный астропрогноз на 12 июня

Этот день лучше всего посвятить творческой и физической активности. Также будет полезной и коллективная работа.

Лунный астропрогноз на 13 июня

День подходит для осмысления жизненного опыта и строительства на его основе планов на будущее.

Лунный астропрогноз на 14 июня

Это довольно противоречивый период. Лучше лишний раз проявить осторожность и не начинать новых дел.

Лунный астропрогноз на 15 июня

Этот день будет достаточно нейтральным и относительно пассивным. Отношения с другими людьми нужно строить без грубой силы и не конфликтовать.

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Лунный астропрогноз на 16 июня

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам.

Лунный астропрогноз на 17 июня

Этот день будет сложным и критическим. Постарайтесь избежать какой-либо активности во всех областях.

Лунный астропрогноз на 18 июня

Этот день лучше всего потратить на решение старых проблем, ведь новые дела могут не клеиться.

Лунный астропрогноз на 19 июня

Благоприятный день для любых материальных дел: от покупки новой машины до ремонта квартиры.

Лунный астропрогноз на 20 июня

Довольно неблагоприятный день, связан с понижением общего жизненного тонуса организма. Также возможно депрессивное состояние.

Лунный астропрогноз на 21 июня

Малоэффективный день как для индивидуальной, так и для коллективной работы. Лучше всего посвятить день самого себе и своим мыслям.

Лунный астропрогноз на 22 июня

Это хороший день для начинаний, связанных со здоровьем, к примеру, занятие спортом или правильное питание.

Лунный астропрогноз на 23 июня

Это день борьбы, агрессивности и напора. Стоит ожидать обострение конфликтов даже между близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 24 июня

Этот день будет хорошим для активных контактов и торговых операций.

Лунный астропрогноз на 25 июня

Пренебрежение принципами и долговыми обязательствами могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов, поэтому стоит быть осторожнее в этом деле.

Лунный астропрогноз на 26 июня

Один из самых благоприятных дней. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности.

Лунный астропрогноз на 27 июня

Этот день будет весьма плодотворным для деловой активности, но при условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственности.

Лунный астропрогноз на 28 июня

Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Также лучше не начинать чего-то нового.

Лунный астропрогноз на 29 июня

Это будет довольно сложный день для общения с сослуживцами или партнерами.

Лунный астропрогноз на 30 июня

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями, ведь обострение конфликтов не принесет никакой пользы.

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