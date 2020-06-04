Двоих немецких туристов поймали в Большом канале Венеции, где они решили искупаться.

Мужчин оштрафовали на 400 фунтов стерлингов, поскольку купание в каналах Венеции запрещено.

Ныряльщики, которых выловили правоохранители, были босыми и в одних шортах для плавания.

Инцидент произошел в первый день, когда Италия открыла свои границы после карантина.

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Каналы Венеции снова привлекательны для купания

Каналы Венеции, которые обычно выглядят очень мутными, снова стали прозрачными, когда итальянские власти ввели ограничительные меры из-за коронавируса.

В сети появлялись видео, на которых впервые за 60 лет под водой можно было увидеть рыб и даже дельфинов.

Вода очистилась после того, как туристы самоизолировались, из-за чего движение гондол и другого транспорта по каналам прекратилось, поэтому осадок, который поднимался в обычные дни, осел на дно.