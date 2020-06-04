PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Что нельзя делать на Троицу 2020

Православные христиане отметят Троицу 2020 7 июня. Дата праздника каждый год разнится, поскольку привязана к Пасхе. Троица отмечается ежегодно через 50 дней после самого большого праздника.

Как и Пасху, Троицу празднуют в воскресенье, а следующий день становится выходным.

Также как и умногих праздников у Троицы 2020 есть запреты и они не ограничиваются тяжелой работой или уборкой.

Читайте: Троица или Зеленые праздники: история, традиции и запреты

Троица 2020: что нельзя делать:

  • Работать в огороде. В частности, нельзя копать, сажать, косить и полоть траву.
  • Купаться. Считается, что, если на Троицу залезть в воду, то русалки, которые активно плавают в водоемах, могут начать щекотать. Это может привести к смерти.
  • Запрещена домашняя работа — стирать одежду, мыть полы, подметать и зашивать вещи.
  • Жениться, венчаться.
  • Крестить детей.

Традиционно на Троицу разбрасывают зелень в домах, которая служит оберегом жилья. После празников, ее необходимо сжечь.

В связи с Троицей в украинев будет три выходных дня – 6, 7 и 8 июня. Праздник считается государственным и выпадает на воскресенье, а значит дает дополнительный день отдыха в понедельник.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка