Что нельзя делать на Троицу 2020

Православные христиане отметят Троицу 2020 7 июня. Дата праздника каждый год разнится, поскольку привязана к Пасхе. Троица отмечается ежегодно через 50 дней после самого большого праздника.

Как и Пасху, Троицу празднуют в воскресенье, а следующий день становится выходным.

Также как и умногих праздников у Троицы 2020 есть запреты и они не ограничиваются тяжелой работой или уборкой.

Читайте: Троица или Зеленые праздники: история, традиции и запреты

Троица 2020: что нельзя делать:

Работать в огороде. В частности, нельзя копать, сажать, косить и полоть траву.

Купаться. Считается, что, если на Троицу залезть в воду, то русалки, которые активно плавают в водоемах, могут начать щекотать. Это может привести к смерти.

Запрещена домашняя работа — стирать одежду, мыть полы, подметать и зашивать вещи.

Жениться, венчаться.

Крестить детей.

Традиционно на Троицу разбрасывают зелень в домах, которая служит оберегом жилья. После празников, ее необходимо сжечь.

В связи с Троицей в украинев будет три выходных дня – 6, 7 и 8 июня. Праздник считается государственным и выпадает на воскресенье, а значит дает дополнительный день отдыха в понедельник.