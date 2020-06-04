Что почитать летом 2020 - лучшие книги

Летний отдых у многих ассоциируется с морем, солнцем и теплыми приятными вечерами. Но отдых летом 2020 точно будет отличаться от предыдущих лет из-за карантина и пандемии коронавируса.

Хотя Украина планирует постепенно восстанавливать международное сообщение, поэтому кто-то все же отправится в отпуск за границу, а кто-то выберет внутренний туризм.

Факты ICTV подготовили список, что почитать летом 2020. Насладиться книгами вы сможете как в пути, когда будете следовать к вашему месту отдыха, так и нежась на теплом солнышке на пляже.

Питер Мейл — Год в Провансе

В книге автор столь подробно описывает город, что читатель полностью погружается в его атмосферу. Все потому, что Питер Мейл рассказывает о каждом месяце, проведенном в Провансе, и о его особенностях.

Так, на страницах книги читатель может почувствовать вкус спелого винограда, который собирают в октябре, а также наблюдать за всеми тонкостями празднования Рождества в Провансе.

Нина Джордж — Маленький парижский книжный магазин

Эта книга подойдет для всех любителей романтики, Парижа и путешествий. Она заставит читателя вспомнить свою первую любовь и почувствовать легкую грусть по ушедшим чувствам.

Вместе с главным героем Жаном каждый сможет окунуться в собственные болезненные воспоминания, будет путешествовать и встречаться с удивительными людьми.

Билл Брайсон — Прогулка по лесам. Двое лентяев против дикой природы

Рецензенты смело советуют эту книгу для тех, у кого не будет возможности выехать на природу. Потому что читая ее, каждый сможет сполна насладиться красотой окружающего мира, а также посмеяться над приключениями двух друзей, которые отправляются в путешествие.

Читатель пройдет вместе с ними по Аппалацкой тропинке, которая простирается более чем на 3,5 тыс. км, и сможет увидеть величественные горы, тихие леса и сверкающие озера.

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Туве Янссон — Летняя книга

Собственно, красноречивое название книги уже указывает на то, что ее нужно прочитать летом 2020. В центре сюжета — девочка, которая отдыхает вместе с папой и бабушкой в домике на острове.

Бабушка с внучкой выбираются на прогулки и говорят о птицах и цветах, Боге, страхах, предрассудках и даже невыносимых родственниках. А все эти разговоры сопровождаются качественным описанием природы, которым читатель может насладиться сполна.

Сергей Мартынюк — Капитан Грусть

По сюжету, парень по имени Пи отправляется со своим единственным другом в путешествия по Украине. На этом пути герои встречают придорожных бродяг, обиженных на мир художников, уже забытых звезд рок-н-ролла.

Сергей Колос, говоря о романе, отмечал, что это история о дороге по собственной жизни, стране, времени и чувствам. Поэтому она точно понравится тем, кто сейчас на распутье и не знает, куда дальше двигаться.

Дзвинка Матияш — Дорога святого Иакова

Автор книги рассказывает о том, как вместе со своим мужем отправилась в путешествие по дороге святого Иакова. Они прошли пешком с рюкзаками на плечах 900 км через всю Испанию в город Сантьяго-де-Компостела и до мыса Финистерре.

Поэтому на страницах книги читатель увидит все — от физических и моральных усилий, без которых преодолеть такой путь невозможно, до знакомства с людьми из разных стран.

Татьяна Давыденко — Страна назначения

Это сборник путевых очерков, написанных в форме писем. Здесь рассказывается как о экзотических уголках планеты, так и об украинских городах.

Именно поэтому не стоит удивляться, когда вы увидите рассказы из Кении или Дрогобыча, из крайней точки земли на мысе Рока в Португалии или из Севастополя, из Греции или Харькова.

Если же вы планируете потратить свое время в отпуске, прочитав несколько книг для саморазвития, тогда вам лучше обратить внимание на пять книг, которые советует Билл Гейтс. Основатель корпорации Microsoft убежден, что именно они помогут не только расслабиться, но и обогатят вас новыми знаниями.