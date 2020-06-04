Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками в рамках проекта Starlink.

Так, на орбиту компания уже вывела 480 спутников.

Ракету запускали на мысе Канаверал 3 июня в 9.25 p.m. EDT (4 июня в 4.25 по киевскому времени).

Новые спутники Starlink выведут на эллиптическую орбиту (высота от 212 до 386 км). Когда инженеры проверят их работоспособность, то они на собственных ионных двигателях поднимутся на штатную орбиту (высота 550 км).

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Эта миссия отличалась от предыдущих. В SpaceX рассказали, что впервые на орбиту вывели спутники Starlink с козырьком, который разворачиваются, чтобы не допустить попадания солнечного света на зеркальные поверхности спутника.

Причиной запуска таких аппаратов стали жалобы астрономов, которым мешала чрезмерная яркость спутников. Аппараты Starlink очень хорошо видно в ночном небе из-за угла солнечных панелей, отражающих свет.

Starlink — проект системы спутников, который разработала американская компания Илона Маска SpaceX.

Целью проекта является обеспечение жителей Земли дешевым и высокоскоростным интернетом. В рамках реализации Starlink компания запустит на орбиту около 30 тыс. спутников.

Первый частный полет на МКС

Частная компания SpaceX в сотрудничестве с NASA впервые в истории США транспортировала астронавтов на МКС.

В воскресенье, 31 мая, капсула Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковалась к Международной космической станции и двое американских астронавтов зашли на ее борт.

Изначально запуск Crew Dragon планировали на 27 мая, однако за 16 минут до старта запуск решили перенести из-за неблагоприятных погодных условий.