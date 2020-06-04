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Факты / Lifestyle

Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Июнь 2020 года порадует украинцев длительными выходными. Ведь на первый месяц лета приходится сразу два больших праздника — один религиозный, а другой — государственный.

Так, 7 июня христиане будут праздновать Троицу. Согласно законодательству, если праздник приходится на воскресенье, то выходной переносится на понедельник. Поэтому выходными будут 6, 7 и 8 июня.

В конце месяца, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции. Его в этом году также отмечают в воскресенье, поэтому украинцев ждет три дня отдыха — 27, 28 и 29 июня.

Всего в июне украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать — 10. В частности, не придется работать 6,7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29 июня.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Неофициальные праздники, которые отмечаются в июне:

  • 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
  • 6 июня — День журналиста в Украине
  • 9 июня — Международный день друзей
  • 14 июня — Международный день блогера, Всемирный день донора
  • 21 июня — День медицинского работника (третье воскресенье июня)
  • 23 июня — День государственной службы Украины
  • 25 июня — День таможенной службы Украины и Международный день моряка
  • 25 июня — День таможенной службы Украины
  • 27 июня — Международный день рыболовства
  • 28 июня — День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

вихідні у червні 2020

 

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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