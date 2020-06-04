PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 4 июня

4 июня украинские верующие отмечают день святого мученика Василиска, погибшего от рук язычников, которые заставляли его отречься от веры в Христа.

Традиционно этот день называют Васильковым или Соловьиным.

Именины празднуют: Василиск, София, Павел Владимир, Даниил, Михаил, Макар, Иван.

30 мая — День работников водного хозяйства и местной промышленности.

Также в этот день отмечают Международный день детей-жертв агрессии.

Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020

Народные приметы и традиции

  • Традиционно на удачу женщины варили яйца вкрутую.
  • Много росы утром — к хорошему урожаю.
  • Поет соловей ночью — на теплую и ясную погоду.
  • Туман и сырость — ожидайте грибного лета.

Что нельзя делать сегодня

  • Запрещается работать на земле.
  • Принимать гостей и устраивать вечеринки.

Этот день в истории

  • 1664 — в США появился город Нью-Йорк, его переименовали из Нового Амстердама.
  • 1771 — открытие Аляски датским мореплавателем Берингом.
  • 1775 — уничтожение Запорожской Сечи (по прямому приказу Екатерины II).
  • 1921 — первая презентация духов Chanel № 5 во Франции.
  • 1954 — подписание договора о полной независимости Вьетнама.
  • 1973 — советская авиакатастрофа пассажирского самолета Ту-144 (погиб весь экипаж).
  • 1989 — кровавая акция протеста в Китае на площади Тяньаньмэнь с использованием танков против мирного населения.
  • 1989 — самая масштабная железнодорожная катастрофа СССР (около Уфы произошел взрыв топливно-воздушной смеси; погибло более 600 человек).

В полном церковном календаре на 2020 год вы найдете перечень главных христианских праздников, а также даты постов и поминальных дней. Главный праздник июня — Троица, которая приходится на 7 июня.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка