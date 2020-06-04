4 июня украинские верующие отмечают день святого мученика Василиска, погибшего от рук язычников, которые заставляли его отречься от веры в Христа.

Традиционно этот день называют Васильковым или Соловьиным.

Именины празднуют: Василиск, София, Павел Владимир, Даниил, Михаил, Макар, Иван.

30 мая — День работников водного хозяйства и местной промышленности.

Также в этот день отмечают Международный день детей-жертв агрессии.

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Народные приметы и традиции

Традиционно на удачу женщины варили яйца вкрутую.

Много росы утром — к хорошему урожаю.

Поет соловей ночью — на теплую и ясную погоду.

Туман и сырость — ожидайте грибного лета.

Что нельзя делать сегодня

Запрещается работать на земле.

Принимать гостей и устраивать вечеринки.

Этот день в истории

1664 — в США появился город Нью-Йорк, его переименовали из Нового Амстердама.

1771 — открытие Аляски датским мореплавателем Берингом.

1775 — уничтожение Запорожской Сечи (по прямому приказу Екатерины II).

1921 — первая презентация духов Chanel № 5 во Франции.

1954 — подписание договора о полной независимости Вьетнама.

1973 — советская авиакатастрофа пассажирского самолета Ту-144 (погиб весь экипаж).

1989 — кровавая акция протеста в Китае на площади Тяньаньмэнь с использованием танков против мирного населения.

1989 — самая масштабная железнодорожная катастрофа СССР (около Уфы произошел взрыв топливно-воздушной смеси; погибло более 600 человек).

В полном церковном календаре на 2020 год вы найдете перечень главных христианских праздников, а также даты постов и поминальных дней. Главный праздник июня — Троица, которая приходится на 7 июня.