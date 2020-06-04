4 июня украинские верующие отмечают день святого мученика Василиска, погибшего от рук язычников, которые заставляли его отречься от веры в Христа.
Традиционно этот день называют Васильковым или Соловьиным.
Именины празднуют: Василиск, София, Павел Владимир, Даниил, Михаил, Макар, Иван.
30 мая — День работников водного хозяйства и местной промышленности.
Также в этот день отмечают Международный день детей-жертв агрессии.
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Народные приметы и традиции
- Традиционно на удачу женщины варили яйца вкрутую.
- Много росы утром — к хорошему урожаю.
- Поет соловей ночью — на теплую и ясную погоду.
- Туман и сырость — ожидайте грибного лета.
Что нельзя делать сегодня
- Запрещается работать на земле.
- Принимать гостей и устраивать вечеринки.
Этот день в истории
- 1664 — в США появился город Нью-Йорк, его переименовали из Нового Амстердама.
- 1771 — открытие Аляски датским мореплавателем Берингом.
- 1775 — уничтожение Запорожской Сечи (по прямому приказу Екатерины II).
- 1921 — первая презентация духов Chanel № 5 во Франции.
- 1954 — подписание договора о полной независимости Вьетнама.
- 1973 — советская авиакатастрофа пассажирского самолета Ту-144 (погиб весь экипаж).
- 1989 — кровавая акция протеста в Китае на площади Тяньаньмэнь с использованием танков против мирного населения.
- 1989 — самая масштабная железнодорожная катастрофа СССР (около Уфы произошел взрыв топливно-воздушной смеси; погибло более 600 человек).
В полном церковном календаре на 2020 год вы найдете перечень главных христианских праздников, а также даты постов и поминальных дней. Главный праздник июня — Троица, которая приходится на 7 июня.