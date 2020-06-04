В четверг, 4 июня, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 14 лунный день.

Самый лучший день для принятия важных решений и кардинальных изменений. В этот период будет хорошая возможность концентрироваться на делах, которые вы ранее откладывали.

В 14 лунный день можно смело браться за любые начинания, не боясь препятствий.

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4 июля могут возникать ссоры с близкими и конфликты на работе, однако астрологи рекомендуют стараться не провоцировать скандалы.

В этот день не рекомендуется заниматься домашними делами. Посвятите себя 4 июня семье и карьере.

Чтобы поднять авторитет перед коллегами астрологи рекомендуют не бояться трудностей и браться даже за самые сложные дела.

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