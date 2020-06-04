Любовный гороскоп: какие женщины нравятся мужчинам по знакам зодиака

Любовный гороскоп составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Тема совместимости и перспектив взаимоотношений является одной из самых востребованных. Женщин всегда привлекает вопрос о том, какие барышни привлекают современного и состоятельного мужчину.

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Зная влияние планет на особенности личности и характер потенциального партнера или каждого из участников взаимоотношений, можно избежать многих неприятностей и сделать личную связь еще крепче.

Овен ‒ мужчина импульсивный, самостоятельный, активный, яркий и уверенный в своих силах, предпочитает дисциплинированных женщин, умеющих ограничивать себя. Тактичная, уравновешенная и спокойная женщина помогает мужчине-Овну усилить свои лучшие качества и деликатно подсказывает, как устранить недостатки.

Телец ‒ мужчина, уверенный в себе, чувствующий почву под ногами, надежный и стабильный, обращает внимание на роковых женщин, способных провести его через трансформацию жизни. У этих женщин он учится проникать в глубокие эмоциональные слои, трансформировать энергии, пропускать их через себя.

Близнецы – мужчина, стремящийся к познанию, многообразию связей, любит делиться информацией с миром, будет рад общению с женщиной, которая научит его синтезировать знания, выходить за рамки обычного круга, учитывать прошлый опыт и расширять свой кругозор. Мужчину, родившегося под знаком Близнецов, привлечет женщина, имеющая талант учителя или философа.

Рак ‒мужчина, ориентирован на эмоциональные связи, имеет потребность в глубинных чувствах, воспринимающий и сберегающий энергии окружающего мира, ищет женщину, которая научит его контролировать свои чувства и отпускать ‒ разжимать клешни. Идеальная партнерша для Рака та, которая определили свою основную цель, способы и средства ее достижения.

Лев – мужчина, излучающий энергию вокруг себя, свет и счастье, безусловно, достойный быть в центре внимания, радовать всех и заряжать жизнелюбием, нуждается в неординарной женщине, которая осознанно применяет и воплощает в реальность все необычное и прогрессивное. Если Лев забывает о собственных желаниях рядом с ней, значит, они друг друга нашли.

Дева – мужчина, работающий с физическим планом, склонный к порядку, анализу деталей окружающего мира, испытывает потребность во взаимоотношениях с женщиной, которая найдет способы развить его воображение, чувство красоты. Рядом с ней, Дева разовьет свою интуицию и проявит ее в реальности.

Весы – мужчина, ищет и, благодаря женщине, находит способы достижения гармонии и сохранения равновесия с окружающим миром. Потребность в импульсе извне, заставляет его искать резкую, яркую, инициативную женщину, которая, помогает устранить нерешительность, колебания, неустойчивость в социальной сфере.

Скорпион – мужчина, для которого чувство красоты и гармонии, спокойное и естественное желание сохранить устойчивое состояние равновесия в себе и в окружающем мире в виде материальной формы, является основой, стремится к взаимоотношениям с женщинами, способными накапливать и глубоко воспринимать реальный, физический мир.

Стрелец – мужчина, излучающий свет и энергию на всех, способен перейти на новый уровень и расширить свой кругозор, благодаря высоко духовной женщине. Она поможет в методиках и теориях, которые способствуют целостному восприятию действительности, поддерживая у мужчины стремление к красоте и перспективам.

Козерог – мужчина, смелый и уверенный в себе, не против стать на место партнерши и показать, что он понимает ее и готов помочь. В заботе проявляется его любовь, если женщина это поймете, они будут счастливы. Важно, чтобы избранница была чувствительная, нежная, способная растворить лед в сердце Козерога.

Водолей – мужчина, свободный и независимый, вместе с думающей, яркой женщиной, способен преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое. Его женщина должна уметь правильно выставить оценку происходящему, распространять позитив и смело двигаться в неизвестные направления.

Рыбы – мужчина имеет развитое воображение, как правило, стремится к духовному развитию, способен оформить чувство красоты в реальных вещах. Женщина, которая желает завоевать такого мужчину, должна упорядочивать реальную, практичную составляющую каждой детали этого мира. Рыбы рядом с такой женщиной, чувствуют себя уверенно и находят подтверждение своим снам и мечтам.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы бы в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.