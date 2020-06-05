Отдых в Украине: цены на аренду жилья возле моря и в горах

Отдых в Украине 2020 имеет особый привкус — в стране введен карантин. Но эти ограничения не влияют на спрос посуточной аренды квартир у моря и в горах.

Больше всего объявлений посуточной аренды квартир в мае у моря было в Одессе. Для любителей горных походов больше вариантов жилья предлагают в Яремче, рассказали аналитики OLX Недвижимость.

Пока курорты в ожидании карантинных норм для них на их платформе растет спрос на посуточную аренду жилья.

Отдых на Черном море

Больше всего предложений среди городов в Одессе. Горожане разместили более 1,5 тыс. объявлений о посуточной сдаче квартир. Сдают бюджетные однокомнатные за 500 грн в сутки, и трехкомнатные квартиры по 1 250 грн. В среднем аренда домов — обойдется в 1,5 тыс. грн/сутки.

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В городе Черноморск Одесской области за сутки в доме попросят в среднем 1,5 тыс. грн. Однокомнатные стоят от 450 грн, двухкомнатной — 500 грн в сутки. Трехкомнатные квартиры в цене почти не уступают домам — арендодатели предлагают их в среднем за 1 тыс. грн/сутки.

Множество опций жилья у городе Южный. Здесь легко снять квартиру на любой вкус. Больше всего объявлений о посуточной аренде однокомнаток за 400 грн. Сутки в двухкомнатной квартире обойдутся в 500 грн, а в трехкомнатной — 800 грн.

Снять домик для большой семьи можно в Каролино-Бугазе — здесь немало предложений со средней ценой в 2 тыс. грн в сутки.

Еще отдельное жилье предлагают в Затоке — по 1,5 тыс. грн в сутки.

Отдых на Азовском море

Для желающих провести отпуск у Азовского моря подойдет Бердянск. Цены на аренды здесь за:

однокомнатную жилье за ​​300 грн в сутки

двухкомнатную жилье — 450 грн в сутки

трехкомнатную жилье — 500 грн в сутки;

оренда дома — 1 тыс. грн в сутки.

Отдых в Карпатах

Больше всего предложений посуточной аренды жилья сейчас можно найти в Яремче Ивано-Франковской области. За сутки в доме сдесь попросят в среднем 1 тыс. грн.

В селе Микуличин меньше объявлений о посуточной аренде отдельного жилья — примерно 30. Пожить здесь стоит дороже — 1,2 тыс. грн в сутки.

В Ворохте можно снять дом всего за 500 грн в сутки.

Дешевле всего в Карпатах можно арендовать дом в Славськом- 300 грн или двухкомнатную квартиру в Берегово — 200 грн.