Отдых в Украине: цены на аренду жилья возле моря и в горах

Отдых в Украине 2020 имеет особый привкус — в стране введен карантин. Но эти ограничения не влияют на спрос посуточной аренды квартир у моря и в горах.
Больше всего объявлений посуточной аренды квартир в мае у моря было в Одессе. Для любителей горных походов больше вариантов жилья предлагают в Яремче, рассказали аналитики OLX Недвижимость.
Пока курорты в ожидании карантинных норм для них на их платформе растет спрос на посуточную аренду жилья.
Отдых на Черном море
Больше всего предложений среди городов в Одессе. Горожане разместили более 1,5 тыс. объявлений о посуточной сдаче квартир. Сдают бюджетные однокомнатные за 500 грн в сутки, и трехкомнатные квартиры по 1 250 грн. В среднем аренда домов — обойдется в 1,5 тыс. грн/сутки.
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В городе Черноморск Одесской области за сутки в доме попросят в среднем 1,5 тыс. грн. Однокомнатные стоят от 450 грн, двухкомнатной — 500 грн в сутки. Трехкомнатные квартиры в цене почти не уступают домам — арендодатели предлагают их в среднем за 1 тыс. грн/сутки.
Множество опций жилья у городе Южный. Здесь легко снять квартиру на любой вкус. Больше всего объявлений о посуточной аренде однокомнаток за 400 грн. Сутки в двухкомнатной квартире обойдутся в 500 грн, а в трехкомнатной — 800 грн.
Снять домик для большой семьи можно в Каролино-Бугазе — здесь немало предложений со средней ценой в 2 тыс. грн в сутки.
Еще отдельное жилье предлагают в Затоке — по 1,5 тыс. грн в сутки.
Отдых на Азовском море
Для желающих провести отпуск у Азовского моря подойдет Бердянск. Цены на аренды здесь за:
- однокомнатную жилье за 300 грн в сутки
- двухкомнатную жилье — 450 грн в сутки
- трехкомнатную жилье — 500 грн в сутки;
- оренда дома — 1 тыс. грн в сутки.
Отдых в Карпатах
Больше всего предложений посуточной аренды жилья сейчас можно найти в Яремче Ивано-Франковской области. За сутки в доме сдесь попросят в среднем 1 тыс. грн.
В селе Микуличин меньше объявлений о посуточной аренде отдельного жилья — примерно 30. Пожить здесь стоит дороже — 1,2 тыс. грн в сутки.
В Ворохте можно снять дом всего за 500 грн в сутки.
Дешевле всего в Карпатах можно арендовать дом в Славськом- 300 грн или двухкомнатную квартиру в Берегово — 200 грн.