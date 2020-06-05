День отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня. В 2020 году отцов будут поздравлять 21 июня.

В Украине праздник официально определили с 8 мая 2019 года, когда Кабмин одобрил указ президента О Дне отца.

Правительство обосновало это решение обеспечением благоприятных условий для всестороннего развития семьи и повышением статуса мужчины как отца в воспитании детей.

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За границей пап поздравляют в разные даты. США празднуют День отца еще с 1910 года, однако с 1966 делают это исключительно в третье воскресенье июня.

Также в июне День отца отмечают в Аргентине, Канаде, Японии, Ирландии, Индии, Нидерландах, Турции, Словакии.

День матери в Украине празднуют во второе воскресенье мая.

Соответствующий указ №489/99 был принят президентом 10 мая 1999 года.

Этото праздник отмечают в 85 странах мира. Впервые День матери признали официальным праздником в США в штате Вирджиния, после того, как американка Анна Джервис в 1908 году решила инициировать чествование памяти умершей матери.