Фильмография Брэда Питта насчитывает более пятидесяти фильмов, которые знает и любит публика. Он родился в американской глубинке и всего добился сам. Еще в юности Брэд решил непременно стать актером и посвятил этому жизнь. Сегодня ему блестяще удаются самые разные роли, а антигерои в его исполнении выходят особенно харизматичными и запоминающимися.

Факты ICTV составили подборку лучших фильмов с участием Бреда Питта.

10. Мистер и миссис Смит (2005)

В каждой семье есть скелеты в шкафу, и чета Смит – не исключение. Джон (Брэд Питт) и Джейн (Анджелина Джоли) женаты пять или шесть лет и, кажется, знают все друг о друге. Но есть кое-что, что супруги предпочитают держать при себе. Они работают наемными убийцами, которые скрывают свои настоящие имена и профессии, тайно путешествуют по миру и выполняют опасные задания. Однажды Джон получает заказ на Джейн, а Джейн – на Джона.

Интересный факт: на съемках фильма у Питта и Джоли завязался роман, который закончился свадьбой. Супруги прожили десять лет, и в этом браке появилось шестеро детей.

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9. Ярость (2014)

Военно-приключенческий боевик о последних днях существования Третьего рейха и кровавом завершении Второй мировой войны.

Весной 1945 года победа над немцами уже близка. Союзные войска уверенно продвигаются вперед, а нацисты с каждым днем оказывают все меньшее сопротивление. Однако смерть по-прежнему ждет на расстоянии вытянутой руки.

Штаб-сержант Уордэдди (Брэд Питт) командует экипажем танка, на котором написано слово Ярость. Он воевал с нацистами сначала в Африке, а затем в Европе. Сейчас перед Уордэдди стоит главная задача – сохранить жизнь своим бойцам. Это миссия оказывается под угрозой, когда к экипажу присоединяется никогда ранее не воевавший новобранец Норман Эллисон.

8. Однажды… в Голливуде (2019)

Режиссер Квентин Тарантино в своем девятом фильме Однажды… в Голливуде отправляет зрителей в ностальгическое путешествие в старый Голливуд конца 1960-х годов.

Актеру Рику Далтону (Леонардо Ди Каприо) в последнее время не везет. Звездные роли и заманчивые предложения продюсеров остались в прошлом. Вместе со своим другом и дублером Клиффом Бутом (Брэд Питт) Рик пытается найти свое место в стремительно меняющемся голливудском мире.

За эту работу Брэд Питт получил второй в карьере Оскар в номинации Лучшая мужская роль второго плана.

7. 12 лет рабства (2013)

Биографичная кинодрама о жизни Соломона Нортапа, образованного чернокожего мужчины. В 1841 году он был похищен работорговцами и попал в рабство на долгих двенадцать лет. Мужчина влачил жалкую жизнь, переходя от одного хозяина к другому, терпел угнетение и тяжело работал.

Однажды на стройке он встречает канадского рабочего Басса (Брэд Питт), который презирает рабство, и это знакомство становится решающим в судьбе Соломона.

Экранизация проникновенной истории завоевала три премии Оскар, в том числе в номинациях Лучший фильм и Лучший адаптированный сценарий.

6. Бесславные ублюдки (2009)

Фильм Квентина Тарантино, который перенесет в эпоху Второй мировой войны. В оккупированной немцами Франции американские солдаты-евреи наводят страх на противника. Одну из таких групп возглавляет лейтенант Альдо Рейн (Брэд Питт). Задача солдат – убивать нацистов с целью мести, устрашения и деморализации немецкой армии.

Фильм снят в жанре черной комедии, в которой много юмора, насилия и крови в лучших традициях работ Тарантино. Сюжет не претендует на историческую достоверность.

5. Троя (2004)

В исторической драме Троя, снятой по мотивам поемы Гомера Илиада, Брэд Питт исполнил роль могучего воина Ахиллеса.

Это фильм о легендарной Троянской войне, о борьбе за честь и власть, за любовь и славу в вольном пересказе голливудского кинематографа. По сюжету, троянский царевич Парис похищает Елену Прекрасную, жену спартанского царя Менелая. После этого греческое войско под предводительством Ахиллеса осаждает город на долгих десять лет.

4. Семь (1995)

Психологический триллер Дэвида Финчера с закрученным сюжетом и блистательным актерским составом.

Детектив Уильям Сомерсет (Морган Фримен) мечтает о тихой пенсии где-нибудь подальше от города и его грешных обитателей. За семь дней до долгожданной отставки на голову Сомерсета сваливается новое запутанное дело и молодой напарник Дэвид Миллз (Брэд Питт). Детективам предстоит расследовать серию связанных между собой убийств.

Опытный Сомерсет быстро понимает, что преступник карает жертв за совершенные ими смертные грехи. Развязка у этой истории будет поистине шокирующей.

Продюсеры New Line Cinema хотели изменить концовку и придумали пять альтернативных финалов. Но Брэд Питт настоял на том, чтобы оставили первоначальный сценарий.

3. Большой куш (2000)

Брэд Питт, большой поклонник фильма Карты, деньги и два ствола, буквально убедил режиссера Гая Ричи взять его в новый комедийный боевик Большой куш. Актеру досталась роль ирландского цыгана Микки О’Нила, который говорит на непонятном языке, приторговывает фургонами и сражается в нелегальном боксерском клубе.

История начинается с ограбления еврейской ювелирной конторы в Антверпене. В руках мафиози Фрэнки по прозвищу Четыре пальца оказывается ценный бриллиант весом 84 карат. Теперь ему предстоит доставить сокровище транзитом через Лондон прямиком в Нью-Йорк своему боссу Эви.

Фрэнки попадает в круговорот больших неприятностей и нежелательных событий, погонь, драк, перестрелок. В одиночку сорвать большой куш и завладеть бриллиантом хотят много колоритных героев: русский киллер, хитрый боксер, трое незадачливых грабителей и суровый громила мафиози.

2. Легенды осени (1994)

Фильм снят по одноименному роману Джима Гаррисона и радует зрителей не только интересным сюжетом, но и блистательным актерским составом.

Эпическая история о семье отставного полковника Уильяма Ладлоу (Энтони Хопкинс), который живет в штате Монтата, вдали от цивилизации, с женой и тремя сыновьями – Альфредом, Тристаном (Брэд Питт) и Сэмюэлем.

Вскоре в жизни семейства появляется неотразимая молодая женщина Сюзанна (Джулия Ормонд), невеста младшего брата Сэмюэля. Она роковым образом изменяет жизнь всех Ладлоу. Тем временем в мире разворачивается Первая мировая война, и сыновья полковника считают своим долгом защищать Англию.

1. Бойцовский клуб (1999)

Культовый психологический триллер Дэвида Финчера много раз подвергался критике и сыскал репутацию беспрецедентно радикального для Голливуда проекта.

Рассказчик, состоятельный 30-летний сотрудник автомобилестроительной корпорации, пытается выбраться из круговорота скучной жизни. Однажды он встречает харизматичного и эксцентричного Тайлера Дердена (Брэд Питт). Тайлер уверен, что смысл жизни в саморазрушении и отрицании привычных ценностей, а драки и жестокость приносят ему истинное удовольствие.

Вместе главные герои пускаются во все тяжкие и основывают тайный бойцовский клуб. Это место, где царит физическая жестокость, где собираются мужчины, чтобы поколотить друг друга и испытать удовлетворение от физического рукоприкладства. Вскоре клуб начинает пользоваться невероятной популярностью.

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