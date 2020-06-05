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Лунное затмение 5 июня: точное время и где смотреть

Лунное затмение 5 июня начнется около 21.00 по киевскому времени, но пик этого астронического явления ожидается в 22.26.

Его увидят украинцы, жители других стран Европы, а также в Африке, Азии и Австралии.

Астрономы называют это затмение полутеневым, поэтому не обещают каких-то изменений в цвете спутника Земли. Возможно только небольшое затенение на южной части Луны в самый пик.

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Но оно знаменательно тем, что считается началом так называемого коридора затмений. В течение месяца будет еще два: 21 июня произойдет кольцевое солнечное затмение, когда спутник далеко от Земли и не может полностью перекрыть Солнце, но корона светила не просматривается, а 5 июля – тоже полутеневое лунное.

Первое полутеневое лунное затмение в 2020 году украинцы наблюдали 10 января, второе увидят 5 июня, третье – 5 июля и четвертое – 30 ноября.

Также до конца года будет два солнечных затмения: 21 июня – кольцевое и 14 декабря произойдет полное солнечное затмение, но увидеть его смогут только на юге Чили и Аргентины.

Фото: Pixabay

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