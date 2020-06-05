Что нельзя делать на Троицу 2020

Православные христиане отметят Троицу 2020 7 июня. Дата праздника каждый год разнится, поскольку привязана к Пасхе. Троица отмечается ежегодно через 50 дней после самого большого праздника.
Как и Пасху, Троицу празднуют в воскресенье, а следующий день становится выходным.
Также как и умногих праздников у Троицы 2020 есть запреты и они не ограничиваются тяжелой работой или уборкой.
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Троица 2020: что нельзя делать:
- Работать в огороде. В частности, нельзя копать, сажать, косить и полоть траву.
- Купаться. Считается, что, если на Троицу залезть в воду, то русалки, которые активно плавают в водоемах, могут начать щекотать. Это может привести к смерти.
- Запрещена домашняя работа — стирать одежду, мыть полы, подметать и зашивать вещи.
- Жениться, венчаться.
- Крестить детей.
Традиционно на Троицу разбрасывают зелень в домах, которая служит оберегом жилья. После празников, ее необходимо сжечь.
В связи с Троицей в украинев будет три выходных дня – 6, 7 и 8 июня. Праздник считается государственным и выпадает на воскресенье, а значит дает дополнительный день отдыха в понедельник.