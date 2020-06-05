Всемирный день окружающей среды 2020: 5 фактов

Всемирный день окружающей среды отмечают ежегодно 5 июня. Праздник призван побудить у человечества желание охранять окружающую среду, а также более бережно относится к природным ресурсам.

Также учредитель праздника ООН таким образом пытается обратить внимание политиков всех стран на проблемы экологии, дабы их государственные программы способствовали сохранению природы.

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Праздник утвердили на Генеральной ассамблее ООН в 1972 году, чем и ознаменовал старт Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. К слову, тогда и была принята Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Во Всемирный день окружающей среды Факты ICTV также хотят привлечь внимание к проблемам экологии. Мы собрали ряд исследований и фактов, которые как впечатляют, так и ужасают.

Люди толстеют из-за загрязненного воздуха

Эксперимент, результаты которого опубликовали в The FASEB Journal, проходил в Пекине, где самый загрязненный воздух в мире.

Научная команда из американского университета Дюка исследовала две группы крыс: одни дышали чистым воздухом, а другие — взятым просто с улиц Пекина.

Так вот, ученым удалось наглядно увидеть, что у второй группы крыс значительно ухудшился метаболизм, а другими словами – они начали набирать вес. Также исследователи наблюдали за крысами, которые уже родились в этой среде. У восьми недельных самок вес был больше на 10%, а у самцом на 18% по сравнению с крысами в группе с чистым воздухом.

Из-за грязного воздуха мозг у человека становится меньше

Если масса тела может становиться больше, то мозг из-за загрязненного воздуха уменьшается. К таким выводам пришли исследователи из Медицинского центра детской больницы Цинциннати в США, а данные опубликованы в MedicalXpress.

Эксперимент проводили при участи 147 детей, которых проверяли на МРТ. На протяжении года они подвергались различному воздействию воздушных аэрозолей.

Согласно выводам ученых, загрязненный воздух вызывает снижение объема серого вещества и толщины кортикального слоя.

Серое вещество отвечает за зрение и слух, загрязненный воздух вызывает до 3-4% его потери в таких областях, как лобные и теменные доли, а также мозжечок.

Шведы любят мусор

Если другие страны пытаются любыми способами избавиться от мусора, то Швеция его даже импортирует – около 80 тонн в год. Причина простая – правительственная программа по получению электроэнергии путем сжигания отходов.

Больше всего мусора предоставляет Норвегия, которая даже оплачивает его транспортировку. Потом шведы получают энергию, а пепел с содержанием тяжелых металлов и токсинов возвращает на родину. К слову, в этой стране 96% отходов поддаются переработке.

Крематорий отапливает жилые дома

В крематории Ракста, который находится в пригороде Стокгольма, кремируют около 4 тыс. тел. Там работает технология, которая помогает обогревать жилые дома.

В печах температура составляет около 1,2 тыс.˚С. Горячий дым опускается в специальный аппарат, где он остужается. Там находятся 150 труб, через которые проходит дым. Они окружены холодной водой, которая подогревается и попадает в систему центрального отопления.

По словам технического консультанта крематория Эсбьерна Эдерта, это не вызвало в обществе волнений, а глава церкви Швеции официально высказался в поддержку идеи.

Добровольное исчезновение человечества

В мире существует целое Движение за добровольное исчезновение человечества. Его активисты полагают, что виной гибели природы является исключительно человек и его деятельность. Они полагают, что людей на планете стало слишком много и популяция Homo sapiens представляет угрозу для Земли.

Активисты предлагают перестать людям рожать, чтобы человечество со временем вымерло.

Новая экологическая проблема Украины

В Украине существуют те же экологические проблемы, что и во всем мире: отсутствие больших масштабов переработки мусора, загрязнение водоемов, климатические изменения и др.

Хотя, согласно соцопросам, 93% украинцев считают охрану окружающей среды важным вопросом, 87% — что могут лично играть роль в ее защите.

Однако современные вызовы, в частности пандемия коронавируса, провоцируют новые экологические проблемы. Речь идет об утилизации медицинских отходов.

Такой мусор содержит опасные для природы и здоровья человека химические вещества и микроорганизмы, поэтому его запрещено хоронить на полигонах вместе с обычными ТБО и другими отходами.

В Украине каждая больничная койка в сутки генерирует в среднем от 2 до 10 кг медицинских отходов. Однако пока неизвестно, как эти цифры изменятся из-за пандемии.

К сожалению, в Украине более 90% медицинских отходов выбрасываются незаконно, поэтому они оказываются на свалках, в посадках и лесополосах.