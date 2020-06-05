5 апреля — 157-й день года, до конца 2020 года осталось 209 дней.

Сегодня верующие отмечают День святого Леонтия. За проповедование веры во Христа детям Леонтий подвергался гонениям со стороны язычников.

На Леонтия Конопляника, как в народе назвали этот день, сеяли коноплю, которую считали действенной при лечении различных заболеваний.

Другое название дня Леонтий Огуречник родилось из-за того, что люди до этого дня пытались закончить посадку огурцов.

Именины 5 апреля отмечают: Адриан, Андрей, Василий, Геннадий, Игнат, Давид, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Исай, Касьян, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Александр, Петр, Роман, Сильвестр, Федор, Яков, Юлия (Иулиания).

Народные приметы на 5 июня

Огурцы, которые высадили в день Леонтия, лучше всего подходят для засолки.

Много оводов 5 июня — будет богатый урожай.

Если в воздухе много комаров и мошек — следующий день будет погожим.

Рябина цветет — примета того, что будет богатый урожай конопли.

Трава утром очень сильный аромат выдает — значит, ждите дождя днем.

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Приближается Троица

В июне украинцы будут отмечать два праздника — Троицу, которую будут праздновать уже 7 июня, и День Конституции Украины, который будут отмечать 28 июня.

Так как Троица выпадает на воскресенье, украинцы в этом году будут отдыхать три дня подряд — с 6 до 8 июня.