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Факты / Lifestyle

День ангела Оксаны — лучшие поздравления в стихах и картинках

День ангела Оксаны приходится на 6 июня. В этот день чтят память сразу двух святых.

Это день преподобной Ксении Миласской которая жила в Риме в 5 веке и блаженной Ксении Петербургской, которая жила в 18-19 веках в России.

На праздник люди обращаются с просьбами о помощи к лику святых.

В переводе с греческого языка, имя Оксана означает путешественница, чужеземка. Кроме того, часто оно трактуется как гостеприимная.

Мы также собрали для вас различные варианты поздравления с Днем ангела Оксаны.

Поздравления в стихах

*****

Ксения чудесная,
Самая прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!

*****

Принесут пусть лишь успех
Все твои стремления,
Я блистать во всем желаю,
Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,
Восхитительных событий,
Пылкой, преданной любви,
Ярких и больших открытий.

*****

Теплый лучик скользнул по щеке,
Нежно лаская, а может целуя.
Потом незаметно пробрался к руке,
С Днем ангела, сказал он ликуя!

Ты мила и чудесна, Оксана!
Нет прекрасней тебя на земле,
Пусть не будет в жизни обмана,
Женского счастья желаю тебе!

*****

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка…
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов.

Счастья и признаний,
Мудрости и знаний.
Долгого терпения,
Жизни, как варение —
Сладкой и воздушной.
Словом, самой лучшей!

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Поздравления в картинках

З днем ангела Ксенії

З днем ангела Ксенії

З днем ангела Оксани

З днем ангела Оксани

Привітання з днем ангела Ксенії

Привітання з днем ангела Ксенії

З днем ангела Оксани

З днем ангела Оксани

Привітання у картинках з Днем ангела Ксенії

Привітання у картинках з Днем ангела Ксенії

Фото: Dreamstime

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