День ангела Оксаны приходится на 6 июня. В этот день чтят память сразу двух святых.
Это день преподобной Ксении Миласской которая жила в Риме в 5 веке и блаженной Ксении Петербургской, которая жила в 18-19 веках в России.
На праздник люди обращаются с просьбами о помощи к лику святых.
В переводе с греческого языка, имя Оксана означает путешественница, чужеземка. Кроме того, часто оно трактуется как гостеприимная.
Мы также собрали для вас различные варианты поздравления с Днем ангела Оксаны.
Поздравления в стихах
*****
Ксения чудесная,
Самая прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!
*****
Принесут пусть лишь успех
Все твои стремления,
Я блистать во всем желаю,
Дорогая Ксения.
Счастья, крепкого здоровья,
Восхитительных событий,
Пылкой, преданной любви,
Ярких и больших открытий.
*****
Теплый лучик скользнул по щеке,
Нежно лаская, а может целуя.
Потом незаметно пробрался к руке,
С Днем ангела, сказал он ликуя!
Ты мила и чудесна, Оксана!
Нет прекрасней тебя на земле,
Пусть не будет в жизни обмана,
Женского счастья желаю тебе!
*****
Ксюша, Ксюнечка, Оксанка…
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов.
Счастья и признаний,
Мудрости и знаний.
Долгого терпения,
Жизни, как варение —
Сладкой и воздушной.
Словом, самой лучшей!
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Поздравления в картинках